黃珊珊訪環南市場疑行政不中立 蔣萬安：希望公平公正

民進黨台北市長參選人陳時中日前到新生高架橋籃球場舉辦活動，卻因門口張貼「行政中立」警語活動受阻，但昨天黃珊珊前往環南市場參加抽獎活動，市場外貼滿行政中立告示，但黃珊珊仍舊上台大合照，遭議員郭昭巖批行政不中立。對此，蔣萬安上午受訪指出，希望競選活動能公平公正。

黃珊珊昨針對此事受訪時表示，自己是自治會長林勝東邀請來的貴賓；林勝東昨也力挺黃珊珊，還嗆議員「雞仔腸，鳥仔肚」。蔣萬安上午前往臨江市場掃街指出，郭昭巖是完全站在台北市議員的職責，清楚地表達市府應該要維持行政中立，不濫用行政資源，而且她也是提醒基層的公務人員，希望特定參選人不要為難市府同仁。

蔣萬安強調，郭昭巖是依職責，表現她的天職，發表看法跟立場，郭昭巖也會發相關的新聞稿，還原以及說明昨天整個事情的經過。蔣萬安說，市民朋友期待的是一個行政中立的環境，能夠讓各個候選人來參與競選活動，公平且公正。

另外，蔣萬安、黃珊珊、陳時中昨首次同台，出席羽球公益賽開幕，3人比讚合照，但陳時中提早離開，下午又回現場參加活動，對此，蔣萬安說，他可能要挽回一直變來變去人設吧。

蔣萬安說，其實昨天的活動，他也是受主辦單位的邀請，上午11點就準時到參與，下午是賽程，所以陳時中上午開幕提早離開，他不清楚，他下午會回又再回到現場去，其實民眾也看得很清楚，不管是陳時中要提告網友這件事，團隊內部前後的說法就矛盾，一下說是提告，一下就是說只是報案，包括他在臉書的發文、社群、媒體的經營上面很多事情，他一問3不知。