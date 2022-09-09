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4人違紀登記參選鄉長 民進黨雲林縣黨部開鍘

中央社／ 雲林縣9日電
民進黨雲林縣黨部。報系資料照／記者陳苡葳攝影
民進黨雲林縣黨部。報系資料照／記者陳苡葳攝影

民進黨雲林縣黨部針對違紀參選的雲林縣麥寮鄉長參選人蔡長昆和許志豪、口湖鄉長參選人李龍飛、古坑鄉長參選人黃意玲召開會議，開除蔡長昆和李龍飛黨籍，已退黨的許志豪、黃意玲5年內不得入黨。

蔡長昆競選連任麥寮鄉長，許志豪從雲林縣議員轉戰麥寮鄉長，黃意玲潛伏4年捲土重來再選古坑鄉長，曾擔任口湖鄉梧北村長的李龍飛重披戰袍轉參選口湖鄉長；4人皆以無黨籍登記參選。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠今天告訴中央社記者，2022年九合一選舉，民進黨基於民主及開放程序，完成優秀從政黨員的提名作業，但蔡長昆、許志豪、李龍飛、黃意玲等4人違紀登記參選。

民進黨雲林縣黨部召開執委會、評委會，日前決議將4人開除黨籍，以此維護守紀的優秀從政黨員的參選權益。

黃意玲和許志豪分別在今年5月、8月向黨部提出退黨申請，林金忠強調，2人雖然在登記前已經退黨，仍適用開除黨籍5年條款，黨部的處分仍算數。

面對部分鄉鎮長出現網內互打的戰況，甚至可能票源被分化，林金忠說，黨部會集中火力全力支持黨所提名的參選人，同時黨員也會力挺。

許志豪對黨的處分不予置評，僅說未來交給選民選擇；蔡長昆批民進黨雲林縣黨部一手遮天，如今麥寮鄉長有5名參選人，大家各自努力。

黃意玲表示，自己今年5月13日提出退黨聲明，黨部在5月20日要求所有看板不可以掛黨徽等圖樣，現在又說要黨紀處分，不解黨的思維。李龍飛說，尚未收到黨部通知，不便發言。

2022大選 九合一選舉 雲林縣選舉 民進黨

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