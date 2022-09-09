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影／藍綠白北市長參選人首度同台 端「政策牛肉」較勁

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨、民進黨、無黨籍台北市長參選人蔣萬安（左二起）、陳時中、黃珊珊今天出席羽球公益賽事，三人首度同台。記者徐偉真／攝影
國民黨、民進黨、無黨籍台北市長參選人蔣萬安（左二起）、陳時中、黃珊珊今天出席羽球公益賽事，三人首度同台。記者徐偉真／攝影

藍綠白台北市長參選人蔣萬安陳時中黃珊珊上午參加全國教育人員暨台北市學生家長會聯合會羽球公益賽，這是三人參選以來首度同場同台，現場座位被安排並肩而坐，坐中間的陳時中接連和黃珊珊、蔣萬安交談，但黃珊珊和蔣萬安沒有太多互動。

第八屆全國教育人員暨台北市學生家長會聯合會羽球公益賽今天在台北體育館舉行開幕典禮，台北市長柯文哲出席並開球，也和往年一樣帶了香蕉替選手打氣、補充體力。

今天是三人首度同台，蔣萬安提前到，黃珊珊和陳時中皆遲到；台北體育館正門放了「行政中立」牌子，三人和多位議員參選人進場前也換下競選背心，穿活動制服入場，主辦單位在三人椅子上貼的頭銜分別是「委員」、「前衛福部部長」、「前台北市副市長」，主持人介紹三人時也以這三個頭銜介紹。

蔣萬安到場後和民眾合照，要入座時趨前和柯文哲握手致意。黃珊珊抵達時和現場揮手致意後和蔣萬安握手，兩人並未交談，陳時中最晚到，位置被安排在蔣、黃中間，黃珊珊和陳時中交談，陳時中之後也轉頭和蔣萬安聊天。

蔣萬安和黃珊珊致詞時都針對羽球端出「政策牛肉」。蔣萬安說羽球已成新國球，相關單位不斷反應台北市需要專業羽球場館，台灣有一流的選手，但常被說只有三流場地，他今年也去看台北羽球公開賽，希望未來有鷹眼、更好的設備，給選手更好的支持。

黃珊珊說，她因為每周都陪小孩打羽毛球，見識到每個場館都常爆滿，她過去在市府時一直建議柯文哲，現在找了兩塊地正在評估蓋專業的羽球館，希望未來每個行政區增設運動中心，讓每個場館都專業化，選手不用到高雄左營訓練。

陳時中說，全民都喜歡羽球，衛福部推動每天1萬步等相關政策希望大家身體健康，他最近在努力把腰圍減到90以下，也說女性要80以下，羽球是強度很強的運動，好好打腰圍很快就能90以下，喊話大家一起為全民健康努力。

柯文哲說，北市各級學校羽球運動風氣蓬勃發展，以全國中等學校運動為例，北市連續5年羽球奪金數量全國第一，歸功於平時致力推展體育活動的學校，以及各界對羽球競賽的推廣。

三人致詞後陳時中因之後還有行程先離開，柯文哲、蔣萬安和黃珊珊則和參賽者一起跳暖身操，並為比賽開球。

台北市教育局表示，這項賽事今年超過1500人報名，不同於其他的羽球賽事，參賽資格必須是教育現場的師生或家長，這次參賽的校長和家長會長都超過上百位，從第六屆起，主辦單位將所有團體報名費收入捐贈台北市教育局認助清寒學生基金會。

民進黨台北市長參選人陳時中（前排右二）今天出席羽球公益賽時表示最近努力減腰圍。記者徐偉真／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中（前排右二）今天出席羽球公益賽時表示最近努力減腰圍。記者徐偉真／攝影
國民黨、民進黨、無黨籍台北市長參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊今天出席羽球公益賽事，台北體育館門口張貼行政中立牌子。記者徐偉真／攝影
國民黨、民進黨、無黨籍台北市長參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊今天出席羽球公益賽事，台北體育館門口張貼行政中立牌子。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲（右四）今天出席羽球公益賽事，帶了香蕉替選手打氣。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲（右四）今天出席羽球公益賽事，帶了香蕉替選手打氣。記者徐偉真／攝影
國民黨、民進黨、無黨籍台北市長參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊今天出席羽球公益賽事，三人被安排座位相鄰。記者徐偉真／攝影
國民黨、民進黨、無黨籍台北市長參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊今天出席羽球公益賽事，三人被安排座位相鄰。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）今天出席羽球公開賽時和民眾一起跳暖身操。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）今天出席羽球公開賽時和民眾一起跳暖身操。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右三）今天出席羽球賽時和民眾一起跳暖身操。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右三）今天出席羽球賽時和民眾一起跳暖身操。記者徐偉真／攝影
國民黨、民進黨、無黨籍台北市長參選人蔣萬安(前排左2)、陳時中(右2)、黃珊珊(右1)今天出席羽球公益賽事，黃珊珊和陳時中交談。記者徐偉真／攝影
國民黨、民進黨、無黨籍台北市長參選人蔣萬安(前排左2)、陳時中(右2)、黃珊珊(右1)今天出席羽球公益賽事，黃珊珊和陳時中交談。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲(前排中)和羽球賽參賽民眾一起跳暖身操。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲(前排中)和羽球賽參賽民眾一起跳暖身操。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安(前排站立者)今天出席羽球公開賽時致詞。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安(前排站立者)今天出席羽球公開賽時致詞。記者徐偉真／攝影

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