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劉櫂豪推青年政策 打造台東移居創業好地方

中央社／ 台東縣8日電
民進黨台東縣長參選人劉櫂豪。聯合報系資料照／記者尤聰光攝影
民進黨台東縣長參選人劉櫂豪。聯合報系資料照／記者尤聰光攝影

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天公布「青年政策1+1」，打造台東成為友善青年創業移居的好地方。

劉櫂豪今天召開記者會表示，台東青年人口外移是需要正視面對的挑戰，要吸引年輕人返鄉、創業，實現夢想，需要解決就業與居住高房價的問題，這也是他當選後新縣政府的首要目標，因此推動「青年政策1+1」，將新創基地結合青年社宅。

他說，「青年政策1+1」起頭的1，是與年輕人一起打拚，建立創業發展平台新創基地，接續的+1，是照顧年輕人基本居住的需要，提供年輕人負擔得起的青年社宅。

劉櫂豪表示，如當選率領的新縣政府會扮演主動積極角色與中央共同開發，規畫在台東榮民醫院旁近5000平方公尺公有地，或805醫院舊址近8000平方公尺公有地，或其他縣有地，結合中央資源，共同合作開發興建。

他表示，規畫將1至2樓層設定成為新創基地，提供共同辦公、討論、學習活動的空間，並媒合工作機會、團隊及技能學習資源，成為青年新創基地，也規畫做為社會企業或NGO的辦公室。其餘樓層則規畫為只租不售的青年社宅。

新創基地將發揮最大效益，可以與社區有良好的互動，形成正面的經濟循環。期待新創社宅能成為產業創意的起點，帶動台東的區域發展，創造更多發展亮點。

劉櫂豪表示，自己爭取推動由中央土地、中央出資、中央興建的195戶「海濱好室」社會住宅與98戶「寶桑好室」，共293戶，反觀縣長饒慶鈴任內主動推出的社會住宅是0戶。

2022大選 台東縣選舉 劉櫂豪 民進黨 青年

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