蔣萬安也上酒吧接觸年輕人 陳時中讚「是一種進步」

國民黨陣營近日評論民進黨台北市長參選人陳時中參與各項活動「人設多變」，不過對手蔣萬安似乎也跟著陳的腳步，去酒吧與年輕人接觸。對此，陳時中今表示，他認為要當市長的人，本來就要去了解各式各樣的事情，蔣萬安這麼做是一種進步。

陳時中近日接觸不少團體、活動，像是婦女議題、性別平權等，深夜還跑去酒吧和年輕人接觸，學習調酒等，昨天還出席「月嫂幫」活動，練習抱嬰兒，爭取各族群選票，被蔣萬安酸「年輕朋友其實都有判斷能力，尤其最在乎的就是政治人物的誠信、需要公開透明」、「人設多變」。

不過蔣萬安昨晚也跑去東區酒吧與年輕老闆對談，被外界質疑「雙重標準」。對此，陳時中今天受訪時，則稱讚蔣萬安「有進步」，他認為要當市長的人，對於市裡面發生的各樣事情，有多了解是對的事情，自己也在努力了解各年齡層、各個面向的需求，蔣萬安這樣做是一種進步。

另外，國民黨議員批評陳時中昨天抱小孩的時候臉很臭，不符何人設，陳時中說，他沒有自詡很會抱小孩，也很久沒有抱了，不過以前抱小孩、他們都很高興。

而蔣萬安今天前往基督教長老教會拜訪，被視為拔綠營樁。陳時中說，各個教會或宗教團體他們都是行善團體，對於政治參與少，大家多溝通也是好事。

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