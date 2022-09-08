整理包／九合一大選參選爆炸 「超難唸候選人名字」曝光

年底九合一大選逐漸逼近，候選人申請登記也於日前截止，正式投票日將在11月26日舉行。根據中選會統計，此次共有1萬9825位候選人完成登記，角逐1萬1023個名額，有95位角逐22席縣市長之位。在這接近兩萬名候選人當中，這次有很多候選人名字較為特殊，因此第一次看見的民眾恐怕很難正確唸出來。聯合新聞網整理出難念、諧音、繞口、超長候選人名單，讓我們一起來認識他們。

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新北市第12選區議員候選人－藞妏．尼卡兒（無）

藞妏．尼卡兒的名字相當特殊，不少人第一次看見時都無法順利唸出來，而前面兩個字的正確唸法就是「ㄌㄚˇㄨㄣˋ」。她來自台東成功鎮，過去不僅幫忙原住民鄉親爭取權益，還多次替各種原住民改革運動站上街頭。她在臉書上曾喊話「我是一個不僅願意為族人做事、而且是勇於承擔責任的人，參選者不單只以學經歷來論述其資格！最主要有沒有一顆愛族人並願意為族人服務的心！」 藞妏．尼卡兒（右）時常幫忙原住民鄉親爭取權益。圖擷自 臉書

彰化縣第1選區議員候選人－宋玅女（無）

不少人不會唸名字的第二個字，正確唸法就是「ㄇㄧㄠˋ」。宋玅女積極參與彰化大小事，確定登記參選後還在臉書上表示，「8月31日良辰吉時，玅女完成縣議員候選人登記，懇請大家全力支持。拜託！拜託！」 宋玅女積極參與彰化大小事。圖擷自 臉書

花蓮縣第5選區議員候選人－笛布斯．顗賚（無）

笛布斯．顗賚的後面兩個字許多人都不會唸，而正確唸法就是「ㄧˇㄌㄞˋ」。她目前已經連任四屆，對於花蓮大小事盡心盡力付出，登記參選當天在臉書上寫道「今天早上要帶著我專業的辦公室團隊，去登記縣議員選舉再次連任」。 笛布斯．顗賚積極爭取連任機會。圖擷自 臉書

花蓮縣第7選區議員候選人－哈尼．噶照（無）

哈尼．噶(ㄍㄚ)照（Hani Kacaw）的名字相當可愛，時常發文時也簡稱自己「哈尼」，唸起來和英文的「honey」有異曲同工之妙。他登記參選爭取連任，也在臉書上喊話「哈尼從政以來，竭力用心解決部落需求，您的心聲就是哈尼全力貫徹的目標。這場連任選戰至關重要，哈尼尋求連任不僅為了您！更是為了部落發展的延續性！」 哈尼．噶照登記參選爭取連任。圖擷自 臉書

花蓮縣第5選區議員候選人－督固．撒耘（中國國民黨）

督固．撒耘的名字相當特別，他代表中國國民黨參選花蓮縣議員。督固念起來很像度估(打瞌睡的台語發音)，他很幽默，在完成參選登記當天，逗趣在臉書上寫下「26年前第1次登記，到戶政事務所，兩個人去，帶著結婚證書，繳了30元。8月30日第2次登記，在家人的陪同下到選委會，帶著畢業證書，繳了12萬元保證金」。 督固．撒耘代表中國國民黨參選花蓮縣議員。圖擷自 臉書

基隆市第8選區議員候選人－拔耐．茹妮老王（無）

拔耐．茹妮老王的名字組成都是常見字，但首次唸的人不免會卡頓。她16歲時離開家鄉台東縣莿桐部落，隔年參與紡織廠關廠抗爭，從此投身社會弱勢權益運動。她在臉書上曾說「除了秉持『議員是公僕（阿美族語taocolan）』，更加祈望與大家共同實踐出社區即部落、基隆是第二故鄉、更是青年世代的原鄉（niyaro’）！」 拔耐．茹妮老王（右）和丈夫一起完成參選登記。圖擷自 臉書

台南市第12選區議員候選人－穎艾達利（無）

穎艾達利（Ingay Tali）是阿美族人，而阿美族屬於親子聯名制，所以達利是媽媽的名字，穎艾才是他的名字。他積極爭取連任，過去不斷推動與原住民相關的活動，未來期盼與台南市族人共同攜手打造更友善的城市。 穎艾達利是阿美族人。圖擷自 臉書

花蓮縣長候選人－谷辣斯．尤達卡（民主進步黨）

谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）代表民進黨參選花蓮縣長，登記參選後在臉書上發文，「今天我踩在祖先留給我們的土地上，走過奇萊平原，跨越秀姑巒溪、在太平洋邊，我完成登記參選花蓮縣縣長」。另外，她也喊話「榮耀花蓮的意義很簡單，就是要讓花蓮回到他原來該有的樣子。我們本來就可以是一個國際化、美麗、自信、多元文化、經濟繁榮的縣，我們只要回到他應該有的樣子就好。」 谷辣斯．尤達卡（揮旗者）代表民進黨參選花蓮縣長。圖擷自 臉書

新北市第12選區議員候選人－達佶祐．卡造（台灣民眾黨）

達佶祐．卡造是來自花蓮瑞穗的阿美族人，過去曾在法務部矯正署兼任講師，他認為新北市現在原住民族的議員真的離族人很遠，根本只為自己的荷包和工程標案著想。因此，他期盼自己能落實原住民照護制度，並強化都會區原住民族職訓及就業保障等。 達佶祐．卡造期盼強化都會區原住民族職訓及就業保障。圖擷自 臉書

桃園市第14選區議員候選人－歐蜜．偉浪（無）

歐蜜．偉浪是來自泰雅族的原住民牧師，也是長老教會原宣教社幹事，時常參與有關原住民的討論議題。他完成參選登記後在臉書上表示「願主成全一生堅持於原住民族人權利『設立祭壇』的異象，更盼望自己能夠在艱困的『政治環境』中成為搭橋的人而非築牆者」。 歐蜜．偉浪時常參與有關原住民的討論議題。圖擷自 臉書

嘉義市長候選人－黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無）

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統的名字長達15個字，也是首名登記參選嘉義市長的人，且過去曾選過嘉義縣長和市長，以及兩次立委。登記參選當天他身穿運動內衣，表示要打造嘉義市成為青春、陽光、歡笑，有錢、有氧的神聖城市。 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統當天身穿運動內衣登記參選。圖擷自 臉書

嘉義市第1選區議員候選人－顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（無）

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節的名字長度又再次突破，總共有16個字，網紅小商人發文透露，這其實是針對之前南投某件警官兒子遭控性侵的案子，而候選人本人就是活動主持暨電玩實況主「Molly 翎熹」。此外，她的參選政見更罕見，第一，廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化；第二，舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節；第三，嘉義市性專區設立；第四，滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。 顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節提出的政見相當罕見。圖擷自 臉書

九合一大選登記結束，想知道你所在的選區有人登記嗎？想了解這些縣市長候選人的學經歷嗎？想知道跟你最有關心的里長有誰出來參選嗎？聯合新聞網選舉網站整理出各縣市參選登記名單，讓你一起關心今年11月26日大選的候選人資料。

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