陳其邁挑戰快打旋風 宣示讓電競夢想起飛

高雄市長陳其邁官方YouTube頻道「緊來看邁」系列影片，最新推出電競特輯，片中陳其邁挑戰經典街機遊戲「快打旋風」及結合實體與線上的自由車，大力宣傳高雄電競產業。

陳其邁官方YouTube頻道「緊來看邁」系列影片，昨天推出電競特輯，播出今年高市府舉辦電競博覽會時，陳其邁挑戰快打旋風，以2比0完勝Youtuber娣奇，接著挑戰結合實體自行車與線上賽事的自由車電競賽等畫面。

陳其邁表示，市府2年來，持續發展電競產業，不僅有完善的硬體環境、政策補助，同時也透過產學合作攜手培育人才，厚植產業爆發力，讓高雄成為電競人夢想起飛的地方。

隨著科技影視音技術日新月異，電競帶來龐大的就業機會與市場潛力，陳其邁擔任立委任內修法將電競納入體育等，在市長任內，招商引資布局半導體產業鏈，打造5GAIoT示範場域與產業聚落，帶來更多就業機會。

高市府也積極與轄內各級學校合作，建立產官學合作模式，包括立志中學、三信家商、樹德家商、樹德科大、正修科大、義守大學等校在內，輔導成立電子競技專班，共同培育更多選手、產業專業人才，打造高雄電競產業基地。

陳其邁表示，透過舉辦定期賽事，壯大電競事業發展，打開更大的潛在市場，未來在5GAIoT趨勢下，要讓高雄的電競生態系朝向更多元、強大面向發展。