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中華大學碩論也遭爆涉抄 林耕仁：經比對符合標準

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長參選人林耕仁。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長參選人林耕仁。圖／林耕仁提供

國民黨新竹市長參選人林耕仁的陽明交大碩士論文被控涉抄襲，民進黨立院黨團今再披露林耕仁的中華大學碩論涉嫌大規模抄襲，與另名碩士生論文的雷同度相當高。對此，林耕仁說，他的論文經過比對符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，感謝民進黨大陣仗的監督與指教。

林耕仁說，他的論文有疏漏的部分會虛心檢討，願意接受嚴謹的審查，坦然面對。民進黨繼續針對論文潑髒水，從側翼發動、再動員黨政機器全面抹黑，都是意料中的事。

林耕仁說，目錄的部分的確有疏漏，他虛心檢討。撰寫論文的過程需要家人的支持，特別感謝他的妻子，除陪伴與支持，為了讓他能更順利完成問卷調查，還親手幫她包粽子送給願意填寫問卷的受訪者表示感謝，是他完成論文的重要關鍵人物。

林耕仁指出，他在星期一主動把交大的碩士論文送交學校後，昨天下午也到中華大學遞交碩士論文申請調查，但校方表示未收到檢舉而無法受理。他指出，民進黨再度展開抹黑，他今天也會將相關資料遞交中華大學，未來也會全程配合校方審查，不管結果如何，他都會坦然面對。

2022大選 林耕仁 新竹市選舉

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