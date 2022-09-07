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「性騷、偷窺」攻佔陳時中熱門關鍵字！ 台北三腳督阿中聲量居冠 好感度吊車尾

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁免治馬桶的政見，文宣影片卻出現類似偷窺片段(左上、左下)，被質疑不當。（取材自徐巧芯臉書）
民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁免治馬桶的政見，文宣影片卻出現類似偷窺片段(左上、左下)，被質疑不當。（取材自徐巧芯臉書）

image source：FB/黃珊珊蔣萬安競選團隊提供、陳時中競選團隊提供

文/陳宣懿 

年底九合一選舉最受矚目的首都市長三方爭霸，藍白抓住機會猛攻陳時中「公廁偷窺片」，民進黨台北市長參選人陳時中為此道歉，並下架影片進行修正。對此，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，偷窺的畫面讓蠻多女性感到不舒服，因為有些女性有類似經驗，希望往後政治人物的宣傳片有更全面觀點。台大政治系副教授彭錦鵬認為，偷窺橋段的出現代表陳時中很無知，他當過衛福部長應該了解公廁偷窺涉及性騷擾，為何沒有相關敏感度？這部影片嚴重傷害他的個人形象。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站，針對台北市長5日公布的最新預測當選率。蔣萬安37.4%仍居領先地位，第二名陳時中則是36.1%，而黃珊珊當選率26.5%敬陪末座。近一週誰的聲量最高？三位參選人的好感度表現又是如何？

公廁宣傳片飆破十萬討論！陳時中討論聲量狠甩蔣萬安、黃珊珊 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/29～2022/09/04）統計，「黃珊珊、蔣萬安、陳時中」近一週聲量趨勢，陳時中聲量走高，黃珊珊和蔣萬安聲量大致持平。陳時中聲量最高點出現在9月3日，共102,855筆。當天陳時中公布政見宣傳片「公廁3寶」，提出未來公廁除了配備衛生紙，擬將台北市政府管理的7,200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙。此外，當日蔡英文總統也在臉書幫陳時中宣傳競選政見，例如擴大公共化托育、增加更多的日照據點等等，皆讓陳時中當日聲量飆高。

隨後，陳時中聲量第二高點出現在9月4日，共94,175筆聲量。陳時中因為政見宣傳片「廁所偷窺」橋段挨轟涉及性騷擾，讓他連忙致歉：「沒有要騷擾的意思，讓身體更清潔是市民權利。」

以無黨籍身分參選的黃珊珊，網路聲量最高點出現於8月29日，共14,716筆聲量。當天蔣萬安喊社宅降租遭黃珊珊批評「說發錢降租最簡單」，這些事都引起不少網友討論。

至於蔣萬安聲量最高點出現在8月31日，共10,605筆。蔣萬安當天在大安區成立後援會，以行動鞏固藍營票倉，但由於黃珊珊的前副市長身分，與多位藍營里長有交情，讓蔣萬安擔憂藍白分票綠得利 ，因此他在致詞時特別喊話，希望大家當他的分身幫忙拉票，強調唯有團結才能勝利，一旦分裂就會失敗，要記取教訓。

除了陳時中公廁影片惹出爭議之外，針對台北市三位參選人目前所提出的政見，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，台北市職場性別歧視全台比例最高，但台北市長參選人卻無人提出相關的政見，希望參選人提出更多性別平等教育、性別工作平等相關政見。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

陳時中公廁政策宣傳影片畫面涉性騷擾！ 網路好感度三人中墊底 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/29～2022/09/04）統計，網友近一週對「黃珊珊、蔣萬安、陳時中」的好感度比較，陳時中因為公廁政策宣傳影片聲量飆增，是三人之中聲量最高者，但好感度卻是吊車尾，好感度比值僅0.4。最主要是因為公廁偷窺宣傳片惹出不小爭議，讓陳時中負面聲量激增，導致好感度明顯被拉低。此外，黃珊珊好感度居中，好感度比值0.49。而蔣萬安好感度最高，達到0.54。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

陳時中近三日關鍵字 「公廁、偷窺、性騷擾、道歉」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/02～2022/09/04）統計，近期引發極大話題的陳時中，在近三日的網路熱門關鍵字中，同時也能觀察出網友討論陳時中所聚焦的方向，除了「公廁、探頭、偷窺、性騷擾」字詞入榜之外，「批評、政見、道歉」等也皆包含在內。陳時中的「廣設免治馬桶」影片，不僅掀起一股網路討論聲量熱度，同時也讓他的負面討論度激增，網友關注焦點更是放在「偷窺、性騷擾」相關議題，陳時中的「公廁風波」是一時疏忽，還是敏感度不夠，網友和選民們可以好好仔細觀察。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月29日至2022年09月04日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黃珊珊、蔣萬安、陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

2022大選 陳時中 蔣萬安 黃珊珊 台北市長 民調

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