感恩餐會遭疑送酒行賄 羅東鎮長吳秋齡：選舉選成這樣很無言

吳秋齡昨天深夜11點多離開宜蘭縣調查站時，對此搖頭表示，覺得硬扯上很無奈，「我們還是面對，把事情解決。」被問及是否認為政治操作、迫害，她搖頭說，「選舉選成這樣子，真的很無言。」

她也提到，第一時間很錯愕，對於家長會長和校長很抱歉，當初是希望藉感恩餐會表達感謝，也聽取他們的教育建議。鎮公所沒辦法做很多，例如班班有冷氣、隔板、社團補助等仍是有些幫助，畢竟教育環境沒法像台北一樣，至少大家都努力，希望教育政策環境更好。

一整天下來，吳秋齡坦言「累啊」，晚間11點40分抵達宜蘭地檢署時，媒體詢問紅酒、餐會等內容，她並沒有回應。

知情人士指出，檢調人員昨天早上10點搜索羅東鎮公所，表明要查吳秋齡與羅東鎮校長、家長會長等人於3月餐敘一事，還提及吳秋齡遭人檢舉送紅酒涉嫌行賄。吳秋齡、主秘蔡宜潔、行政室主任趙竑勳、民政課長朱昭安、承辦人、總務等人帶回調查。

據悉，檢調昨日帶回逾20人釐清案情，訊後陸續請回。晚間近9點起，羅東鎮公所趙竑勳、朱昭安等相關人，前後抵達宜蘭地檢署。主秘蔡宜潔於晚間近11點到宜檢，對於媒體提出鎮長、餐會等相關疑惑，她多次回應謝謝即步入地檢署。

宜檢昨日表示，確實有一個專案正在偵查，基於偵查不公開，不便透露案情細節，待偵查告一段落再對外說明。

國民黨籍吳秋齡出身於教育界，曾任宜蘭縣議員，這屆接棒林姿妙當選羅東鎮長，下屆力拚連任遇上民進黨前副縣長黃適超挑戰。