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感恩餐會遭疑送酒行賄 羅東鎮長吳秋齡：選舉選成這樣很無言
吳秋齡昨天深夜11點多離開宜蘭縣調查站時，對此搖頭表示，覺得硬扯上很無奈，「我們還是面對，把事情解決。」被問及是否認為政治操作、迫害，她搖頭說，「選舉選成這樣子，真的很無言。」
她也提到，第一時間很錯愕，對於家長會長和校長很抱歉，當初是希望藉感恩餐會表達感謝，也聽取他們的教育建議。鎮公所沒辦法做很多，例如班班有冷氣、隔板、社團補助等仍是有些幫助，畢竟教育環境沒法像台北一樣，至少大家都努力，希望教育政策環境更好。
一整天下來，吳秋齡坦言「累啊」，晚間11點40分抵達宜蘭地檢署時，媒體詢問紅酒、餐會等內容，她並沒有回應。
知情人士指出，檢調人員昨天早上10點搜索羅東鎮公所，表明要查吳秋齡與羅東鎮校長、家長會長等人於3月餐敘一事，還提及吳秋齡遭人檢舉送紅酒涉嫌行賄。吳秋齡、主秘蔡宜潔、行政室主任趙竑勳、民政課長朱昭安、承辦人、總務等人帶回調查。
據悉，檢調昨日帶回逾20人釐清案情，訊後陸續請回。晚間近9點起，羅東鎮公所趙竑勳、朱昭安等相關人，前後抵達宜蘭地檢署。主秘蔡宜潔於晚間近11點到宜檢，對於媒體提出鎮長、餐會等相關疑惑，她多次回應謝謝即步入地檢署。
宜檢昨日表示，確實有一個專案正在偵查，基於偵查不公開，不便透露案情細節，待偵查告一段落再對外說明。
國民黨籍吳秋齡出身於教育界，曾任宜蘭縣議員，這屆接棒林姿妙當選羅東鎮長，下屆力拚連任遇上民進黨前副縣長黃適超挑戰。
不過選舉將近，吳秋齡遭檢舉疑涉送酒行賄情事，地方人士認為國民黨內3月都還沒登記，跟賄選有什麼關係。國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧表示，有時民間聚餐會贊助飲料、酒品至現場與大家分享，祝活動順利，但送的都是團體而非個人。對於吳秋齡遭檢舉一事，陳鴻禧直言民進黨很會做這些小動作。
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