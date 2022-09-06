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陳時中「緊急更新人設」成桌球高手！ 網酸：又多一個分身

聯合新聞網／ 綜合報導
陳時中近期被網友認為「人設」不固定，近日又貼文，化身成桌球高手，讓網友大酸：「又多一個分身」、「百變阿中」 翻攝陳時中Facebook粉絲專頁
陳時中近期被網友認為「人設」不固定，近日又貼文，化身成桌球高手，讓網友大酸：「又多一個分身」、「百變阿中」 翻攝陳時中Facebook粉絲專頁

民進黨台北市長參選人陳時中近日臉書貼文風格、活動等風格差異巨大，讓網友覺得他「人設」不固定，而5日有網友就發現陳時中又「緊急更新人設」變成「桌球高手」引起討論。

陳時中4日時曾脫口表示自己「可調整人設」，且近日臉書貼文風格、活動等風格差異巨大，讓許多網友紛紛議論他「人設」不固定。

陳時中5日貼出一篇與2020東奧混雙銅牌選手鄭怡靜對戰練習桌球的文章，並表示自己也是桌球愛好者，強調持直拍的自己，使出渾身解數，激烈鏖戰後，最終「在怡靜的拍下拿到了寶貴的一分，也是整場唯一的一分」，並且還「感覺自己球技突飛猛進」，文末標記「面對奧運銅牌我狂拿一分」。

有網友看到後，馬上表示陳時中「緊急更新最新人設」變成「桌球高手」，許多網友就在下面大酸「讚喔，時中宇宙又擴張了」、「讚，時中又加分了，不愧是人設隨時變動的時神」、「時鐘宇宙又多一個分身了」、「阿中的人設千變萬化，我看連他自己是誰都不知道了」、「明天會不會變柔道高手」、「百變阿中」。

除了桌球外，陳時中原將於今日（6日）上午與P. League桃園領航猿總經理陳信安到新生高架橋籃球場一同打籃球，但到現場才知道受限於行政中立，籃球場內不能有競選活動，因此覺得很遺憾。PTT網友則對此表示「這有點蹭過頭了」、「每日人設-1」。

2022大選 台北市選舉 台北市長 陳時中

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