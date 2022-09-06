鄭寶清有信心拿20%得票率！ 若沒過「請她全家吃牛排」

民進黨前立委鄭寶清5日接受資深媒體人黃光芹專訪表示，對於自己參與桃園市長選戰的選情「很有信心」，甚至可以拿到20%的得票率，甚至在節目中表示「若沒達20%」就請黃光芹全家吃牛排。

鄭寶清1日登記參選桃園市長，期待找回民進黨創黨精神，並主打「讓正牌桃園人治理桃園市」，而鄭寶清近日也在黃光芹的節目《新聞不芹菜》接受專訪，節目中提到目前桃園市長民調，自己僅得到7.9％，但鄭寶清仍抱持信心，表示「現在桃園都在傳，哪有這麼勇敢的人敢出來對抗執政黨」、「批評政府失德失能、講抄襲的走了來了一個挺抄襲的，這些都是我說的，桃園人現在都覺得我是一個勇敢的人，目前體感支持度仍在往上升」

除此之外，鄭寶清也強調，那份民調出爐時，自己並沒有宣布參選，因此他現在的民調「不可能只有7.9％」，然而鄭寶清也清楚，自己的票源若純靠民進黨支持者絕對選不上，但他認為目前政治光譜中，極藍、極綠已經大幅在下降，中間選民持續增加，人民對政黨也不信賴，因此他表示：「在政黨專制之下，年輕人的剝奪感一旦加重，就會起身反抗！」

黃光芹認為，鄭寶清決定參選將對鄭運鵬選情衝擊，反而有利於國民黨的張善政，然而鄭寶清卻認為，人民清楚自己選票投到哪裡是對自己有利的，並不會因為顏色而改變，鄭寶清甚至喊話「不只要把鄭運鵬拉下來，張善政也要一起」。

鄭寶清分析，自己本身的客家背景又可以為選票帶來優勢，因此分析過後認為自己可以得到20%的得票率，黃光芹對此持保留態度，甚至向鄭寶清表示得票率若沒達到20%，就要請黃全家吃牛排，鄭寶清也爽快答應，展現他對選情信心十足。