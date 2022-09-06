快訊

明年過年放10天想出國？17國旅遊入境規定、限制一次弄懂

疫情升溫！次世代疫苗開放「兩階段接種」施打對象曝光

林智堅台大碩士學位遭撤銷 教育部證實已收到訴願書

鄭寶清有信心拿20%得票率！ 若沒過「請她全家吃牛排」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨前立委鄭寶清對於自己參與桃園市長選戰的選情「很有信心」。記者朱冠諭／翻攝
民進黨前立委鄭寶清對於自己參與桃園市長選戰的選情「很有信心」。記者朱冠諭／翻攝

民進黨前立委鄭寶清5日接受資深媒體人黃光芹專訪表示，對於自己參與桃園市長選戰的選情「很有信心」，甚至可以拿到20%的得票率，甚至在節目中表示「若沒達20%」就請黃光芹全家吃牛排。

鄭寶清1日登記參選桃園市長，期待找回民進黨創黨精神，並主打「讓正牌桃園人治理桃園市」，而鄭寶清近日也在黃光芹的節目《新聞不芹菜》接受專訪，節目中提到目前桃園市長民調，自己僅得到7.9％，但鄭寶清仍抱持信心，表示「現在桃園都在傳，哪有這麼勇敢的人敢出來對抗執政黨」、「批評政府失德失能、講抄襲的走了來了一個挺抄襲的，這些都是我說的，桃園人現在都覺得我是一個勇敢的人，目前體感支持度仍在往上升」

除此之外，鄭寶清也強調，那份民調出爐時，自己並沒有宣布參選，因此他現在的民調「不可能只有7.9％」，然而鄭寶清也清楚，自己的票源若純靠民進黨支持者絕對選不上，但他認為目前政治光譜中，極藍、極綠已經大幅在下降，中間選民持續增加，人民對政黨也不信賴，因此他表示：「在政黨專制之下，年輕人的剝奪感一旦加重，就會起身反抗！」

黃光芹認為，鄭寶清決定參選將對鄭運鵬選情衝擊，反而有利於國民黨的張善政，然而鄭寶清卻認為，人民清楚自己選票投到哪裡是對自己有利的，並不會因為顏色而改變，鄭寶清甚至喊話「不只要把鄭運鵬拉下來，張善政也要一起」。

鄭寶清分析，自己本身的客家背景又可以為選票帶來優勢，因此分析過後認為自己可以得到20%的得票率，黃光芹對此持保留態度，甚至向鄭寶清表示得票率若沒達到20%，就要請黃全家吃牛排，鄭寶清也爽快答應，展現他對選情信心十足。

2022大選 桃園市選舉 桃園市長 鄭寶清

延伸閱讀

黃珊珊提「4大公園」政見 網熱議：蓋這建築較實際

台灣公廁是否比照國外收費？ 網友一面倒狂推「我願意」

「從新北尷尬到嘉義」 林佳龍闖侯友宜地盤喊凍蒜秒遭阻止

全國縣市長登記名單 網驚：北市炮灰太多

相關新聞

黃珊珊拋台北未來宅政見 長期承租有機會得房屋地上權

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天舉行第二場政見發表會，提出「台北未來宅」規劃，其中「以租轉購」概念，讓年輕人長期承租後就有...

藍世聰支持陳時中 柯文哲：不可能百分之百

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室成員，出現台北市民政局長藍世聰的兒子藍佑倫，藍世聰下午在議會答詢時表示兒子已經長大，...

張善政涉抄襲恐難結案 陳吉仲：會依相關規定往下處理

針對張善政論文風波，農委會是否持續追查，農委主委陳吉仲今天到雲林受訪時表示，農委會一切依當年的契約規定處理。

黃珊珊提一殯變儲備用地 二殯旁規劃殯葬禮儀服務中心

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天公布「都市再生新樣貌」相關政見，再提二殯擴建完工後就會拆除一殯的主張外，也表示她構思在二殯...

鄭寶清有信心拿20%得票率！ 若沒過「請她全家吃牛排」

民進黨前立委鄭寶清5日接受資深媒體人黃光芹專訪表示，對於自己參與桃園市長選戰的選情「很有信心」，甚至可以拿到20%的得票率，甚至在節目中表示「若沒達20%」就請黃光芹全家吃牛排。

傾聽在地企業心聲 賴香伶：加強產學合作加速展業升級

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今上午到華亞科技園區與禾聯碩企業參訪，提出產業政策，認為應成立「就業及招商發展委員會」，盤點整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。