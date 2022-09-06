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「從新北尷尬到嘉義」 林佳龍闖侯友宜地盤喊凍蒜秒遭阻止

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨新北市長參選人林佳龍於4日出席「新北市嘉義同鄉會」活動，同黨立委羅致政在台上喊「凍蒜」後立刻遭到制止，讓場面相當尷尬。記者張睿廷／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍於4日出席「新北市嘉義同鄉會」活動，同黨立委羅致政在台上喊「凍蒜」後立刻遭到制止，讓場面相當尷尬。記者張睿廷／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍於4日出席「新北市嘉義同鄉會」活動，同黨立委羅致政在台上喊「凍蒜」後立刻遭到制止，因國民黨新北市長侯友宜就是嘉義出身，因此這裡算是侯的「主場」，羅只好改口「歹勢！我們改喊加油！」讓場面相當尷尬，讓網友直批「從新北尷尬到嘉義」。

前立委孫大千5日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，嘉義同鄉會是「出了名的團結」，林佳龍到了嘉義出身的侯友宜主場，能露個臉說說話「就應該感謝了」，沒想到還有同黨立委「白目喊凍蒜」，自然會遭到鄉親反彈，他甚至批羅致政「幫倒忙」。

根據節目內容，同鄉會榮譽副理事長林文明也表示「今天是我們嘉義同鄉會的中秋聯誼會」、「今天這邊不可以喊凍蒜」，因此更顯得羅致政的行為不合宜。前立委孫大千也表示，這種場合「正常來講都已經打過招呼，人家說可以這樣做的話你才可以做」，但今天卻演變到被制止「非常難看」。

孫大千也表示「林佳龍可能不太清楚知道這些社團的背景，但是你羅致政至少要知道啊」，並懷疑林佳龍，本身也有意要選新北市的市長「怎麼可能會不知道侯友宜跟嘉義同鄉會之間的關係？」且政治人物本身就應該「掂量說這個場合我該說什麼、我能說到哪裡、這個場合是誰的主場、這個場合對我有沒有利？」但孫大千認為，這群傢伙連這個都沒有搞清楚，就把那個場合變成一個造勢場合。

孫大千也表示，嘉義人是最團結的，自己過去在地方上選舉，知道有一些同鄉會是很團結的，影響力也很大，雲林同鄉會、嘉義同鄉會就是最好的例子，這兩個同鄉會的凝聚力一直都很強，因此想要爭票「幾乎想都不要想」。

網友也針對此事回應，表示「以為自己在拔樁，其實是在送頭」、「大型翻車現場」、「羅致政根本是內鬼」、「從新北尷尬到嘉義」。

2022大選 新北市選舉 新北市長 侯友宜 林佳龍 羅致政

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