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爭年輕選票 劉櫂豪成立青年局、饒慶鈴組青發會

中央社／ 台東縣6日電
民進黨參選人劉櫂豪。記者尤聰光／攝影
民進黨參選人劉櫂豪。記者尤聰光／攝影

藍綠爭取台東年輕選票，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪宣布當選成立「青年局」；拚連任的國民黨參選人饒慶鈴則率先成立跨局處「青發會」。

劉櫂豪2日登記參選縣長時立即宣布成立「新台東縣府成立青年局；饒慶鈴不做換劉櫂豪來做」。

劉櫂豪今天接受中央社記者訪問時進一步說明，台東面臨青年外流危機，饒慶鈴最常掛嘴邊的「東漂」，其實是漂離台東，她主政下的2019至2021年，台東人口是流失中的，遷出的人口比遷入的人口多2574人。青年人最關心的住宅問題，饒慶鈴4年社宅掛零。

劉櫂豪說，饒慶鈴任期將屆，才想到要設立非正式機關的「青年發展委員會」，但攤開規章內容，只有建議權的青年委員開會發言要保密，沒有專責執行人員和經費，每半年開一次會，決議事項也只能作為縣府官員參考，「這樣的做法真的是重視青年議題嗎？」

劉櫂豪表示，他當選後的新台東縣政府將成立「青年局」，以實際行動重視青年議題；青年局是正式機關，編列經費與人力，隨時可與各單位協調溝通，不用半年才開一次會「建議」；其次，公開徵才遴選青年局長，拔擢年輕人；最後，青年局致力協助青年面對就業、住屋、成家、育兒、創業等問題。

另外，新台東縣府將提供暑期實習、創業基金補助、推動新創青年社宅，並鼓勵年輕人參與公共事務；青年局將專責處理青年事務，針對青年在台東生活與發展的需求，提供最即時與全方位協助。

饒慶鈴則在臉書（Facebook）上表示，縣府7月底成立「青年事務發展委員會」，8月30日召開第1次委員會議，她和委員們一起討論台東未來，聽到來自各領域不同聲音、想法，「真的越聽越熱血，也展現了台東的無限可能」。

她進一步說明為什麼成立跨局處的青發會。她說，青年事務多元、橫跨縣府20個局處業務，如財經處的青創貸款、社會處的社區專業經理人培訓、農業處協助輔導青農、文化處鼓勵青年工藝師創作等，絕對不要因為「專責單位」框架、侷限了青年事務發展的高度與創意發想。

青年議題並非單一選項，比如青年住宅不是解決居住正義的萬靈丹，更要綜合考量怎麼做，以提高青年朋友經濟能力，或提供怎樣的優惠貸款和住宿型態，最符合青年需求。

在第1次委員會中大家提出許多創新、活力的構想，包括身兼教育部青年發展署青年諮詢委員的青農陳季微，想要辦「青年創業方案競賽」；海盜運動俱樂部負責人李熾星希望邀請外縣市宮廟、在台東推出「陣頭文化競賽」；環山雅築執行長楊文廣要在金針山舉辦「密室逃脫」大型活動；街舞老師蔡仁豪要把全國街舞大賽辦得更盛大等。

2022大選 台東縣選舉 劉櫂豪 饒慶鈴

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