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「不要求張善政退選」鄭運鵬：請正大光明一頁一頁說明

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）今天接受媒體人周玉蔻專訪。記者朱冠諭／翻攝
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）今天接受媒體人周玉蔻專訪。記者朱冠諭／翻攝

國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究計畫，遭爆疑複製貼上NCC報告。民進黨參選人鄭運鵬今天受訪，再度呼籲張善政清楚說明爭議；至於農委會之後如何認定，鄭運鵬說相信農委會會好好調查，該怎麼做照程序走就好。

鄭運鵬今天接受媒體人周玉蔻專訪。鄭坦言，自己沒有看完整個研究報告，只有看媒體披露的章節，不過報告現在被發現很多地方複製貼上，或摘錄別人資料卻沒有深究，甚至抄襲農委會和NCC的內容，農委會如果當初有發現，應該就不會通過審查。

對農委會判定結果，鄭運鵬說，他不預設立場，甲乙方總有合約責任，農委會會在合約架構下看有無違約之處。鄭認為，這次事件跟論文本質不一樣，學生寫論文是看自己努力，但招標案是政府花5千多萬，希望作為政府政策的參考；研究案不是不能參考國外經驗，但至少要附上出處。

鄭運鵬表示，農委會身為甲方，該怎麼做照程序走就好，事發後，他都沒跟農委會主委陳吉仲聯繫，相信農委會會好好調查，不然就是瀆職，之後看結果怎樣再說。

鄭運鵬表示，張善政現在每天打口水戰，找律師團開會還要穿律師袍，精心設計場景，不過他跟桃園市長鄭文燦並沒要張退選，對對手的要求不需要違反人性，不像國民黨一直要求新竹市前市長林智堅退選，只是希望張說明清楚，如同林智堅論文案，應該將研究資料調出來，正大光明一頁一頁說明，是不是沒標來源沒被看到，就開直播說清楚就好，也請他列政見，防弊自己醜聞再發生。

「我講過的話自己也負責，」鄭運鵬強調，張善政過去怎麼講別人，今天也應該對自己相同標準，畢竟身為計畫主持人應該要負責，而不是看起來雲淡風輕、坐享漁翁之利。

鄭運鵬也認為，農委會資訊中心前主任林貞第一時間就跳出來寫臉書文澄清，一定沒看相關資料，要不是人情壓力，就是很理解這個手法，才可以馬上寫出來。

被問到桃園選民是否在意這次風波？鄭運鵬說，他相信桃園市民會在意，雖然一般人取得資料專業度沒民意代表或媒體高，但他們在意態度，張善政現在態度高高在上，說的都是形容詞。

至於張善政指綠營將抹黑他炒地皮或炒作緋聞，鄭運鵬說他對這些事情沒興趣，認為這些說法都是在打預防針，只有古早的選舉才需要這樣。

2022大選 桃園市長 張善政 鄭運鵬

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