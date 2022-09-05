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老將突參選引爭議 藍營高市新人：初選費當買教訓

中央社／ 高雄5日電

國民黨高市議員陳麗娜突登記參選引爭議，黨內同選區新人陳識明今天表示，初選花費當買教訓，但要求黨中央道歉。國民黨高市黨部表示，已表示歉意，會再將意見轉達黨中央。

高雄市第10選區（前鎮、小港區）的資深市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，交棒助理呂謦煒，但最終初選由陳識明出線。不過陳麗娜助理2日突然在登記截止前到選委會代辦登記，引發陳識明不滿。

陳識明昨天在臉書發文籲國民黨退還他初選期間的費用，包含民調費及初選期間選舉花費等。國民黨高雄市黨部昨天新聞稿回應表示，第10選區有2席婦女保障名額，但國民黨僅1名女性參選，因考量選情發展，同意陳麗娜報准參選。

不過陳識明今天再發文表達不滿，指有黨內同志認為他藉機跟國民黨要錢，讓他痛心宣告不要初選花費，新台幣200萬當買個經驗教訓，但清白不容質疑。

陳識明說，只想維持一項訴求，就是國民黨中央應就錯誤的提名政策、突襲式登記所造成的紛擾，以及用婦女席次作為冠冕堂皇的理由，鄭重向社會大眾與黨內青年道歉。

對此，國民黨高雄市黨部主委許福明接受中央社記者訪問表示，這是個痛苦決定，因為各選區選情艱困，若要拚議會過半，第10選區婦女保障名額席次很重要。

許福明說，日前在一場小港選舉活動上，他已有表達對第10選區黨籍參選人的歉意，未來也會多集中資源，例如在看板或文宣上多幫忙新人，而他也會再將陳識明的意見轉達給黨中央。

2022大選 陳識明 高雄市選舉

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