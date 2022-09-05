影／內埔前鄉長未獲提名堅持選 批民進黨再不改革就完蛋

屏東內埔前鄉長沈商嶽爭取民進黨提名回鍋再戰失利，今天舉行記者會說明參選理念。他表示，他是民進黨資深黨員，不會主動退黨，某些人背離創黨核心價值，再不改革就完蛋，參選到底正是要重拾黨魂，他秀出黨證說，「黨部若要開除我，自己來把黨證拿回去」，讓民進黨年底大選分裂更顯尖銳。

民進黨鄉鎮長選舉鬧分裂，屏東萬丹、內埔鄉長提名時都曾辦初選，但初選失利者都堅持選到底，此外，長治鄉、東港鎮也有黨員以無黨籍身分登記參選，挑戰爭取連任的民進黨鄉長，形成黨內互打。

沈商嶽表示，初選時曾提出兩大爭議要求黨部處理，一是遭對手毀謗，二是對手是否涉排黑條款，但黨部都未處理，因此他堅持參選到底。他強調，自己是內埔首位民進黨鄉長，終止國民黨長期執政，但初選期間競選布條旗幟疑遭破壞，支持者也遭找麻煩，已在評估大選不設總部。

對黨內同志堅選到底，爭取連任且獲民進黨提名的鄉長鍾慶鎮說，尊重，不予置評，他盡力做好現任鄉長該做的事。