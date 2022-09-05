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韓流不挺柯志恩？ 陳其邁穩操勝券

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

高雄民調出爐，民進黨候選人陳其邁拿下61.8%的超高支持度！親綠的亞太菁英交流會秘書長王智勝5日公布民調指出，上次投給前高雄市長韓國瑜的群眾中，僅不到5成會繼續支持柯志恩，成為國民黨的重大警訊。學者吳建忠表示，陳其邁的考量應該是將高支持度轉移到18歲公民權或地方議員選舉上。

陳其邁要轉移支持度

師大公民教育與活動領導系教授曾冠球在記者會中指出，在陳其邁任內，曾吸引台積電與高科技廠到高雄設廠，致力於多元化的產業發展，目前盡力擺脫疫情蕭條的期間，產業升級成為更有吸引力的政策，也取得更多高雄選民的支持，更拿下61.8%的支持度與近7成的市政滿意度。

台灣韜略策進學會秘書長吳建忠指出，媒體目光高度聚焦於雙北戰區，其他地區沒有獲得媒體的關注，雖然選戰愈冷對選舉優勢方更有利，但陳其邁要考量的問題是如何將他的高支持度移轉到18歲公民權或者是地方議員選舉上。

然而，他指出，高雄近期有兩個大活動，台灣設計展跟「小海豹」活動，都「非常冷，一點火花都沒有」，顯見陳其邁目前沒有積極爭取媒體關注，將選票支持輻射到地方議員上。

韓流效應狂退

此次民調也顯示，上一次投給韓國瑜的民眾有超過3成轉向支持陳其邁，只有不到5成願意繼續投給柯志恩，顯見韓流在高雄嚴重的退卻，支持韓國瑜的風氣也無法延續在柯志恩身上。

對此，曾冠球表示，照理而言，過去韓流支持者，應該要比較傾向否定陳其邁的執政或支持柯志恩，但卻目前卻出現意外的發展。他認為，可能有三大因素導致這個現象：「陳其邁的施政績效真的不錯」、「陳其邁拔樁成效佳」與「藍營內部沒有成功整合」。

在野黨對公投曖昧

此外，本次民調也對18歲公民權投票支持度進行調查，結果發現，雖然整體有65.3%的民眾同意，但國民黨與時代力量都有接近5成的支持者表態不支持18歲公民權。

曾冠球說，65%的民眾會投下同意票，就是在通過公投的邊緣。但似乎國民黨與時代力量的黨內意見還有分歧，導致上述兩黨支持者對於公民權議題都相當冷感，甚至出現「反動員」的狀況。

師大東亞學系教授范世平說，當初立法院通過公民權修憲案時，在野黨都表達支持，但現在卻是「表面上說支持，卻不願拿出實際的行為」，呼籲在野黨要觀察主流輿論的方向，才不會引發更大的民意反彈。

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2022大選 陳其邁 柯志恩 高雄市長

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