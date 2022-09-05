蔣萬安推衛生棉政策 擴大對象從國小到高中

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，台北巿衛生棉政策目前有提供給國中生，未來要擴大對象到國小及高中，讓學生碰到月經來時，不會措手不及，且保健室可做衛教宣導。

蔣萬安今天赴松山文創園區參觀「我們的『經』驗」特展，策展團隊小紅帽文宣人員指出，希望展場能具有號召與接納力量，促使民眾認識月經平權，不再讓月經污名化。

蔣萬安於參觀前接受媒體聯訪時表示，照顧女性的相關政見，不止獎勵生育及提供孕婦愛心免費專車產檢等，台北巿目前有針對國中生提供新台幣200元的採購衛生棉政策，未來他想擴大對象，包含國小及高中都能提供，以及校園提供衛生棉，當學生碰到月經來時，不會措手不及；像是國小生面對初經來時，可能會緊張，引導到保健室就可以開始做衛教。

媒體問到一殯拆除及二殯擴建的看法。蔣萬安表示，一殯要拆遷是既定的政策，二殯才會做積極擴建，一殯拆遷後的空間要怎麼利用，這要好好思考，尊重在地居民，還有整體台北巿民的想法，巿民是喜歡鄰里公園大片的綠地，還是思考做相關長照資源建置或是做為幼兒教育產業或是金融專區，這有很多的選項，他持開放的態度，希望決策方式是由下而上，從基層的巿民角度來看待。

媒體問到，國民黨桃園市長參選人張善政又被質疑涉抄襲，是否擔心會影響北北基桃連線。蔣萬安說，北北基桃區域治理這是一個共識，強調是在巿政層面共同合作，其他事情相信張善政會做說明。

另民進黨台北市長參選人陳時中日前拋新政見，提出北市公廁裝設免治馬桶部分，蔣萬安重申，應提升公廁的衛生清潔及舒適度，這都是巿民的期待，不只是相關硬體的建置，更需要後續的維護管理，另外也需加強安全管理，避免任何偷窺偷拍的事情發生。