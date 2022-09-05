綠委指林耕仁論文涉抄襲 「不只抄 還抄錯」

選舉將近，政治人物涉論文抄襲案連環爆，民進黨立院黨團今天上午召開記者會，指國民黨新竹市長參選人林耕仁碩士論文涉嫌抄襲，利用議員身份申請不公開的政府資料，企圖規避學術審查，欺騙學校、欺騙社會，「抄就算了，還抄錯」。

民進黨團指出，林耕仁剪貼政府報告，直接複製貼上，大規模抄襲，不只抄還抄錯，亂貼參考資料魚目混珠，還沒有引注。對比之前對林智堅的指控，根本是「越心虛，半夜吹口哨越大聲」。