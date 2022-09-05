陳麗娜參選風波持續 陳識明：200萬元我不要了！

國民黨籍高雄市議員陳麗娜在登記最後一刻登記參選引風波，同黨新人陳識明日前呼籲黨部應退回初選費用55萬元，今凌晨陳再次發文表達不滿，更宣告「初選費用我不要了！就當200萬元買教訓，莫欺少年窮，清白不容質疑！」但強調國民黨應公開道歉。

陳識明表示，黨內同志開始傳聞「陳識明就是為了跟黨要錢，才不斷炒作新聞」，為了自清陳也宣告，初選費用不要了！自己的清白不容質疑，200萬元就當買個經驗、教訓，莫欺少年窮。但仍堅持，國民黨中央應就錯誤的提名政策、突襲式登記造成的紛擾等向社會大眾、黨內青年道歉。

國民黨高雄市黨部主委許福明坦言，先前的溝通做得不夠好，但黨部會全力輔選新人，也完全理解新人委屈的感受，後續可透過聯合文宣、看板等方式增加新人露出，也評估高雄市長候選人柯志恩聲勢會愈來愈好，在前鎮、小港選區不是只要兩席婦女席次，也可望拿下3席，甚至4席全上。

陳識明指出，自己的心情難過、憤怒交織，「如果老將助理（指陳麗娜助理呂謦煒）初選勝出，黨部的作法會一樣嗎？一樣會為了婦保突襲登記嗎？」這次事件讓黨內初選、青年參政成為一場笑話。以後是不是會再因老將接班失敗、老將民調輸給新人等原因，就突襲登記？這次事件讓人感覺「因人設事」，黨部說法也讓人無法接受。

登記風波持續多日，陳識明批，國民黨選了最壞的路，為了合理化突襲式登記竟說「為了守住婦女席次」，卻未對錯誤道歉。更質疑，如果為了婦保，為何陳麗娜先前推出的接班人是男性，如果為了婦保為何不在初選前公告，制定相關初選規則，非要選擇突襲登記，如此不光明正大。