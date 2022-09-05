綠化還給市民 黃珊珊端牛肉：若當選明年中馬上拆一殯

北市長三腳督，各參選人陸續端出政策牛肉，以無黨參選的北市前副市長黃珊珊接受媒體專訪，喊出當選後第一件事，就是明年中拆掉第一殯儀館，將4580坪的空間綠化，還給台北市民。

根據《鏡周刊》報導，黃珊珊接受專訪時表示，若她當選，第一件事，就是等明年中第二殯儀館擴建完工後，第一殯儀館一定拆，而且黃稱是馬上、立刻拆，至於拆掉的一殯會將先其綠化、還給台北市民，等後續再走都市計畫變更，再跟居民討論，要怎麼使用。

對於一殯拆除議題，台北市長柯文哲先前出席二殯擴建上梁儀式時就曾提到，二殯擴建預計明年4月完工、7月試營運，二期工程後還有三期工程，最後則是一殯除役。

北市民政局長藍世聰去年在議會也提到，等二殯二期完成，就會拆除一殯，第一殯儀館存廢議題，就要看下任市長要不要追隨柯文哲政策。

當時就有議員提到，一殯是台北市民的痛，因為在台北市精華區有個殯儀館，這是早期的問題。當時議員還問藍世聰，市長柯文哲卸任前，會不會決策拆除一殯？藍世聰說，若議會支持、市長也支持，當然還是可以，但還是希望要讓市民知道，拆除一殯前要有充足的準備。