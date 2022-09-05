台北市長之戰 韋安預測蔣萬安有3劍客「穩了」：後面還有王牌出現

隨著九合一大選逐漸逼近，各陣營參選人也積極備戰。然而，媒體人韋安在臉書上發文，提到台北市議員王鴻薇、徐巧芯、游淑慧組成火辣女俠3劍客，讓國民黨參選人蔣萬安基本上是穩了。此外，他也大膽預測「蔣萬安後面還會有王牌出現」。

韋安昨（4）日在臉書上發文，貼文開頭就直言「有這3劍客，蔣萬安贏定了？」他提到陳時中的選情似乎先盛後衰，因為目前看到他只有一個網紅四叉貓當「王牌」，還合體當政策代言。

韋安表示蔣萬安陣營有全國知名度和聲量的女議員，合體組成女俠3劍客。他分析王鴻薇替正藍發聲，鞏固藍營基本盤；徐巧芯掀起一波又一波網路和年輕人的民意波瀾；而游淑慧有8年市府經驗，利用市政專業戶替政策議題把關。

韋安認為有這樣的火辣3劍客組合幫忙發聲，蔣萬安基本上可以說是穩了。然而，在貼文的最後，韋安還大膽預測「最後一擊，蔣萬安後面還會有王牌出現」。

貼文底下吸引回應，有網友表示，「過獎了！」、「正派做事、正氣發聲、正人君子」、「總比爛鐘好」、「沒錯，很棒的三女俠」、「高下立判」。