拿偷窺當政見？陳時中免治馬桶政策引爭議 黃暐瀚：這是行銷災難

民進黨台北市長參選人陳時中推出「北市公廁免治馬桶」政策，宣傳影片中「廁所偷窺」情節引發爭議，最後緊急下架。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，以後提到偷窺，都會免不了想到陳時中，「這是一則令人看了不舒服的廣告，這是一次明顯的行銷災難」。

黃暐瀚在臉書發文表示，陳時中推北市公廁裝設免治馬桶當市場參選政見，先不說衛生問題，送市民免治馬桶，跟市長從隔壁廁所爬上來探頭偷看別人如廁，有什麼關係，「要推銷這個政見，一定得『偷窺』？得從隔壁『爬出來』？廣告開頭非得有那麼多『如廁音效』？」。

同時，黃暐瀚也不解，廣告不是一秒鐘就能拍出來的，整個拍攝的過程，從企劃、提案、創意、分鏡、執行、拍攝、剪接、驗片到上架，從頭到尾，到沒有一個人出來喊卡也都沒有一個人覺得不對勁，「陳時中團隊，顯然出了什麼問題」。

黃暐瀚直言，以後提到偷窺，都免不了想到陳時中，這不是創意，這是一則令人看了不舒服的廣告，這是一次明顯的行銷災難。