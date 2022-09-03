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何時向韓國瑜請益 柯志恩：溝通管道順暢

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨籍高雄市長候選人柯志恩（右三）與黨籍市議員候選人今參加小港、前鎮區提名同志介紹會。記者林巧璉／攝影
國民黨籍高雄市長候選人柯志恩（右三）與黨籍市議員候選人今參加小港、前鎮區提名同志介紹會。記者林巧璉／攝影

年底選戰白熱化，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天至新北向侯友宜請益，外界關注後續是否與高雄市前市長韓國瑜請益。柯志恩今表示，在做政策規畫都有向韓市府團隊諮詢，溝通持續且順暢，「現階段要打出自己的政見、品牌，韓市長約11月才會開始輔選。」

柯志恩今出席前鎮、小港提名同志介紹會，媒體聯訪強調，自己與韓國瑜、韓團隊的互動皆非常順暢，過去韓國瑜團隊對高雄市政有自己的願景，只可惜在高雄執政不完整，但團隊成員，包括自己的競選主委葉匡時都提供政策寶貴建議。但現在是柯志恩在選舉，一定要努力打出自己的政見和品牌，距離年底選戰還有一些時間，預計韓國瑜會在11月左右才出來輔選，「現在是9月，就讓柯志恩好好跟高雄市民互動和溝通。」

今年共有4人登記參選高雄市長，除了國民黨柯志恩、高雄市長陳其邁外，還有曾任黃俊英、楊秋興競選市長發言人的曾尹儷以及政治素人鄭宇翔，四人皆勾選願意辯論。陳其邁多次以「市政優先」回應選舉話題，柯志恩認為，這是很自然的事，執政者強調市政，挑戰者則要展現自己對市政的掌握、願景，擬定相關政策，「挑戰者選擇辯論天經地義，但也希望市長對我們抓漏提出的數據、質疑能成實地直球對決。」

柯志恩說，陳其邁對市政有自己一套說法，也可能認為自己做得很好，「但我們也有我們反駁的方式，大家在議題上做攻防，讓市民做選擇。」也相信自己對市政的掌握，以及前瞻性和願景有相當掌握。

介紹會上，柯志恩說，陳其邁一天到晚都在說台積電，「台積電很好，但我們不能只有台積電」，但空汙、低薪、房價等問題不能不面對。高雄不缺工作，缺的是高薪工作，尤其現在高雄房價高漲，「有房子的人恭喜房價水漲船高，但你們的孩子可能買不起房子。」

「請大家用選票告訴民進黨，高雄不是民進黨的！只有政黨輪替才能讓執政黨不能囂張！」柯志恩說，民進黨在高雄執政逾20年，就像沒有掀起的沙發，下面都是灰塵、蜘蛛絲，呼籲選民衝高選票，讓民進黨知道高雄有隱性的力量、沉默的聲音。

國民黨籍高雄市長候選人柯志恩今參加小港、前鎮區提名同志介紹會。記者林巧璉／攝影
國民黨籍高雄市長候選人柯志恩今參加小港、前鎮區提名同志介紹會。記者林巧璉／攝影
國民黨籍高雄市長候選人柯志恩今參加小港、前鎮區提名同志介紹會。記者林巧璉／攝影
國民黨籍高雄市長候選人柯志恩今參加小港、前鎮區提名同志介紹會。記者林巧璉／攝影

2022大選 高雄市選舉 高雄市長 柯志恩 陳其邁 韓國瑜

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