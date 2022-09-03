塔羅幸運籤抽「皇帝」 饒慶鈴驚喜：不要告訴我的對手

台東縣政府結合在地咖啡業者，創立「太平洋左岸 台東咖啡」咖啡品牌，縣長饒慶鈴今天參加品牌行銷記者會前，受邀先抽塔羅幸運籤，驚喜抽到「皇帝籤」，讓她開心驚呼「我沒有作弊 、太幸運了」還笑著說「不要告訴我的對手」。

台東縣政府為打造台東咖啡品牌，創立「太平洋左岸 台東咖啡」咖啡品牌，品牌揉合海洋、南島文化元素，呈現自然、放鬆台東藍視覺形象，期許民眾認識台東咖啡品牌後，走入各鄉鎮特色莊園，享受台東咖啡獨特好滋味。

饒慶鈴表示，台東是一座自然恩典藏寶箱，咖啡、紅烏龍都是地方特色產品，縣府的工作就是協助台東業者行銷，讓更多人認識台東好物，「台東咖啡」就是加深品牌的記憶度的第1步。

饒慶鈴說，縣內咖啡種植面積約143介頃，居全國第3，南回、縱谷或東海岸地區，都是咖啡農持續精進種植術，逐漸形塑在地風味特色，縣府打造「太平洋左岸台東咖啡」品牌，結合台東「慢經濟」，讓更多人愛上台東咖啡，建構太平洋左岸咖啡慢文化。