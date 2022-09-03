不喜歡是因不瞭解？蔣萬安諷陳時中「因誠信做不到」

根據台北市長選舉民調，陳時中的不喜歡度排第一，陳時中認為可能是不瞭解他才會不喜歡他。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安上午受訪指出，政治人物最基本的要求誠信，他都做不到，民眾已經更了解他。

蔣萬安上午出席台北市黨部原住民委員會會議及輔選會議受訪指出，因為陳時中離開指揮官的位置跑來選舉，所以才讓一般民眾更了解他，檢視他過去的所作所為才發現，民眾完全無法信任他。

蔣萬安說，不管是從3+11會議記錄的謊言，後來當高端的推銷員，阻擋民間疫情採購，以及被發現他要將疫苗採購的價格封存30年，將塗黑資料說成是公開透明，這些民眾對政治人物最基本要求誠信，他都做不到，所以這段期間，也才讓民眾看得更清楚，更了解陳時中。