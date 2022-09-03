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鄭寶清批綠「乞丐趕廟公」 再推「敬老金提高到1萬」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨前立委鄭寶清（右）今上午參加桃園區信光里中秋活動。記者朱冠諭／攝影
民進黨前立委鄭寶清（右）今上午參加桃園區信光里中秋活動。記者朱冠諭／攝影

民進黨前立委鄭寶清周四登記參選桃園市長，民進黨表示，若鄭寶清一旦登記參選便會開除黨籍。鄭寶清今受訪表示，目前沒有要退選、退黨的決定，民進黨若開除他，就是所謂的「乞丐趕廟公」，但他會欣然接受。

鄭寶清今上午參加桃園區信光里中秋活動。鄭寶清致詞時，提到自己近日持續受到外界攻擊，對他人格抹黑，但他已經下定決心為人民服務；他也現場公開政策牛肉，未來只要他當選市長，就會將每年的敬老金從現在的6000元提高到1萬元，引起現場一片掌聲。

對於提高敬老金，是否擔心被批評不顧財政紀律？鄭寶清受訪直言，只要不一直辦煙火式的一次性活動，自然可以省下不少錢，作為敬老金的財源。

至於登記參選桃園市長，接下來恐被民進黨開除黨籍。鄭寶清表示，他一輩子為了民進黨的核心價值、建黨精神努力，現在開除他完全不合道理，民進黨慢慢變成威權體制、密室協商，這對整個台灣的政治發展都非常不利，如果他被開除會欣然接受，但這也顯見民進黨與整個社會的價值距離越拖越遠，更讓人民失望。

鄭寶清表示，他被罵「背骨」，但社會的改革都是由背骨的人帶領大家往前走，就像民進黨前主席許信良曾帶領的中壢事件就是去對抗當時的政府，他問心無愧，希望站在人民的這一邊，留下民主的香火和火種。

而登記參選前，是否有民進黨高層勸說？鄭寶清表示，登記前多少都有人來勸說，不過登記至今就沒有再聯繫過。

民進黨前立委鄭寶清（左）今上午跑行程，巧遇民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右），兩人互相加油打氣。圖／賴香伶團隊提供
民進黨前立委鄭寶清（左）今上午跑行程，巧遇民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右），兩人互相加油打氣。圖／賴香伶團隊提供

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