陳時中提公廁廣設免治馬桶 黃珊珊：不要華而不實

民進黨台北市長候選人陳時中今天再提政見，表示未來將全面汰換公廁馬桶變成免治馬桶。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，他們之前也想設置，但有些地點如市場表示反對，重點還是管理和維護，希望提升個別品質，不要華而不實。

黃珊珊今天到永春市場參加「永春市場中秋回饋大方送」活動，會後接受媒體訪問。

對於陳時中的公廁政見，黃珊珊說，台北市的公廁都有評鑑方式，重點還是管理和維護，希望提升個別品質，不要華而不實，他們之前也提出希望設置，但有些地方如市場表示反對，因為管理維護會有困難，所以還是實用性最重要，提升公廁品質比較重要。

黃珊珊之前首場政見發表會提出包括大圓山公園等七大計畫，陳時中競選總幹事吳思瑤認為黃珊珊政見99%是市長柯文哲的政策，根本是「柯規黃隨」。

黃珊珊今天說，原來好的政策本來就是在現有基礎上往前走，難道要推翻現在所有計畫？吳思瑤是99%沒看還是99%看不懂，她的政見是就現有基礎往上加，也是她當議員和副市長時想了很久，有些一直無法落實，她提的是未來30年的規劃，民進黨若有意見也請提出他們的未來30年計畫。

陳時中在衛福部長任內強推國產高端疫苗緊急使用授權（EUA）讓國人施打，如今EUA通過超過一年，原承諾的保護效益報告卻仍未公布。

黃珊珊說，陳時中說什麼都要公開透明，之前還說大巨蛋要公開透明，的確公開透明才能接受檢驗，高端花了多少錢、多少被銷毀，現在有多少效能也不敢說，政府花了這些錢難道不需要跟人民交代嗎？