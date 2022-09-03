陳時中廣設公廁免治馬桶 蔣萬安：應是提升衛生品質
民進黨台北市長候選人陳時中上午舉行記者會，廣設公廁免治馬桶；對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安上午出席台北市黨部原住民委員會會議及輔選會議受訪指出，其實目標應該是要提升台北市整體公廁的清潔衛生品質。
蔣萬安說，其實在郝龍斌前市長的時候，也推出了公厠全面升級的計畫，當時讓公厠全面提供衛生紙，也得到民眾非常正面的回應，目標明確。
蔣萬安指出，當然台北市要有更多更需要市民朋友了解的、大的方向議題，不管是交通、都更等等議題，這個部分還是必須要有相關完整的配套以及清楚的說明，才能讓市民瞭解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言