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陳時中廣設公廁免治馬桶 蔣萬安：應是提升衛生品質

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安上午出席台北市黨部原住民委員會會議及輔選會議。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨台北市長候選人蔣萬安上午出席台北市黨部原住民委員會會議及輔選會議。圖／蔣萬安辦公室提供

民進黨台北市長候選人陳時中上午舉行記者會，廣設公廁免治馬桶；對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安上午出席台北市黨部原住民委員會會議及輔選會議受訪指出，其實目標應該是要提升台北市整體公廁的清潔衛生品質。

蔣萬安說，其實在郝龍斌前市長的時候，也推出了公厠全面升級的計畫，當時讓公厠全面提供衛生紙，也得到民眾非常正面的回應，目標明確。

蔣萬安指出，當然台北市要有更多更需要市民朋友了解的、大的方向議題，不管是交通、都更等等議題，這個部分還是必須要有相關完整的配套以及清楚的說明，才能讓市民瞭解。

2022大選 蔣萬安 台北市選舉 台北市長 陳時中

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