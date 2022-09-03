向蔣萬安、侯友宜借將 林耕仁：雙北經驗、新竹實現

國民黨新竹市長參選人林耕仁向台北市長參選人蔣萬安、新北市長侯友宜借將，邀請年輕幕僚徐維遠加入團隊運作。林今天表示，徐維遠將是發言人之一，且對於雙北市政相當熟悉，希望借助他的專業，讓「雙北經驗、新竹實現」，未來團隊會持續引進年輕人才，請大家拭目以待。

林耕仁說，自己的競選團隊是有「市政經驗」的團隊，也希望市政願景能借鏡新北、台北等直轄市的成功經驗。因此上個月，我向台北市長參選人蔣萬安借將，邀請年輕幕僚徐維遠加入團隊，並加入發言人群運作。

林說，徐維遠是台大政治所碩士畢業，曾經在總統府、立法院服務，也擔任過記者；2018年協助侯友宜競選市長，之後進入新北市政府，任職於新聞局、環保局、農業局，歷練相當完整。今年初，他也加入蔣萬安辦公室協助媒體事務和政策規畫。

另針對最近疫情升溫，林耕仁也提到昨天疫情指揮中心公布3萬3千多個本土病例，也是連續幾天確診數破三萬。現在病例數明顯上升，尤其新竹、苗栗等感染速度高過雙北、桃園。指揮中心示警「正式進入下一波流行」，自己辦公室也有幕僚最近也確診，正在隔離中。

林耕仁說，尤其這周學校剛開學，馬上要中秋連假，民眾南來北往，染疫風險也會增高。呼籲市民個人防疫務必做到位，包含勤洗手、戴口罩，尤其脆弱族群、五十歲以上民眾，應接受第四劑疫苗施打，才能形成保護力，希望國人同胞對於本土疫情提高警覺，不能掉以輕心。