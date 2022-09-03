金門殺出程咬金！楊鎮浯當選率42.5％ 陳福海40.5% 李應文17.1％緊追在後

image source：選戰溫度計

文/陳宣懿

國民黨金門縣陷分裂危機？9月2日金門前縣長陳福海由友人代為完成競選登記，捲土重來挑戰現任縣長楊鎮浯，2018年「浯海大戰」楊鎮浯勝出，但這回恐怕局勢更加詭譎！早在8月30日國民黨籍金門縣議員李應文搶頭香，以無黨籍身份成為第1位完成縣長候選人登記作業，若執意參選到底，不僅會遭到國民黨撤銷黨籍，更有可能讓楊鎮浯連任之路備受考驗。

這回金門國民黨再上演黨內互打，根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站2日最新公布的金門縣長參選人當選預測，國民黨金門縣長參選人楊鎮浯當選率42.5％，無黨籍金門縣長參選人陳福海40.5%，無黨籍金門縣長參選人李應文17.1％；楊鎮浯小幅領先陳福海2%，大贏李應文25.4%。

2018楊鎮浯險勝801票 2022滿意度、黨內團結成連任契機

進一步分析三人「社群溫度」，在好感分數上楊鎮浯同樣以73.44%，贏過陳福海73.21%、李應文73.2%；楊鎮浯在現任優勢下「討論強度」、「擴散廣度」等數值上，皆保持領先，「粉絲溫度」表現上也優於其他兩人。陳福海雖然有設粉專，但粉絲人數千人以下，14天內也沒有任何互動。至於李應文則未成立官方粉絲專頁。

進一步分析2018年金門縣長選舉開票結果，當年的「浯海大戰」，金門縣長楊鎮浯拿下2.3萬票，佔所有投票數47.7%，險勝時任無黨籍金門縣長參選人陳福海801票。進一步分析6個選區的得票數，楊鎮浯僅贏2個選區，其中金城鎮拿下最多票，共8,137張票。另外4個選區都是陳福海票數比較多。

楊鎮浯任內繳出漂亮成績單，在「SDGs永續城市調查」中非六都項獲特優獎，也在全國縣市長施政滿意度評比獲最佳進步獎，連以往最被詬病的離島醫療問題，滿意度也大幅成長。原有意爭取縣長的立委陳玉珍說，楊鎮浯是最適任人選，因此她擔任競總主委，全力支持楊鎮浯連任。

通通出走？陳福海「同舟」不到半年 李應文獲宗親會相挺

2022年2月陳福海透過同舟計畫重返國民黨，如今他又成為金門縣長候選人，並發表一份參選聲明。他提出參選的「三不原則」，強調不設立競選總部、不插旗及設宣傳車、不辦動員造勢活動。陳福海說，要讓鄉親冷靜理性比較2位縣長執政能力及魄力的優缺點，以手中的選票來決定金門未來。

細數陳福海從政之路，從國民黨到無黨籍，加入親民黨連任立委失利後，2014年以無黨籍身分當上縣長，但接著2018年縣長連任失利，2020年立委選舉也吞敗。這回再次投入選戰挑戰縣長大位，屢次與國民黨候選人對決，也屢敗屢戰。

以「工人之子」自許的李應文，獲李姓宗親會力挺出征金門縣長。金門地域性特別，地方宗親會與同鄉會支持通常是選舉勝敗關鍵，尤其宗親會過往都會自動整合成一人參選。楊鎮浯在上屆縣長選舉受到李姓宗親大力支持，然而今年李姓宗親力推連任兩屆縣議員的李應文出戰，不再力挺爭取連任的楊鎮浯，加上陳福海確定參選，楊鎮浯連任之路腹背受敵。

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