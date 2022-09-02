議員批台北旅遊網IG追蹤黃珊珊 柯文哲允改進

北市前副市長黃珊珊辭職投入台北市長選戰，議員洪健益今天批台北旅遊網IG竟還在追蹤黃珊珊帳號，質疑行政不中立。市長柯文哲允諾回去改進。

柯文哲今至議會總質詢，民進黨議員洪健益表示，台北市旅遊網官方IG還在追蹤黃珊珊，質疑用北市資源幫忙她選舉。

觀光傳播局長劉奕霆回應，追蹤對象跟對方是否要選舉，不清楚洪健益指的關聯性，不過若洪健益覺得有問題可以回去討論。

洪健益表示，不是他個人覺得不妥，而是官方IG追蹤黃珊珊帳號不妥。柯文哲允諾回去改進。