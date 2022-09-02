台南議員106人搶57席 永康15人登記最多

111年台南市選舉登記今天截止，市議員13個選區應選57席、106人登記角逐；其中，以第7選區（永康區）應選7席、15人登記，競爭最激烈。市長選局則是「5搶1」局面。

台南市長選舉，包括尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲，對手有國民黨推出的現任市議員謝龍介，曾在2018年參選市長失利的成大教授許忠信、無黨籍林義豐，以及今天登記的台南市執業律師吳炳輝等「5搶1」戰局。

議員選情部分，13個選區應選57席、106人登記角逐。包括民主進步黨籍34人、中國國民黨籍19人、台灣民眾黨6人、台灣基進5人、時代力量3人、無黨團結聯盟3人、小民參政歐巴桑聯盟3人、台灣團結聯盟1人、未經政黨推薦32人。

台南市選舉委員會統計各議員選舉區登記結果，第1選舉區（新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山區）應選6席、9人登記。國民黨籍3人（張世賢、蔡育輝、姚正玉）、民進黨籍4人（王宣貿、沈家鳳、李宗翰、劉米山）、無黨籍2人（廖志峯、趙昆原）。

2選舉區（佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門區）應選5席、7人登記。國民黨籍1人（方一峰）、民進黨籍3人（蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡）、台灣基進1人（黄建昌）、無黨籍2人（蔣琦君、陳昆和）。

3選舉區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）應選3席、6人登記。國民黨籍1人（尤榮智）、民進黨籍2人（吳通龍、陳秋宏）、無黨團結聯盟1人（郭秀珠）、 無黨籍2人（陳沛然、姜雨良）。

4選舉區（玉井、楠西、南化、左鎮區）應選1席、2人登記。民進黨籍1人（陳福慶）、無黨籍1人（周奕）。

5選舉區（新化、善化、新市、安定、山上）應選5席、9人登記。國民黨籍2人（林全忠、李文俊）、民進黨籍4人（余柷青、李偉智、陳碧玉、林志展）、台灣民眾黨1人（洪岳銘）、無黨籍2人（廖俊道、王清崎）。

6選舉區（安南區）應選6席、14人登記。國民黨籍2人（李中岑、童小芸）、民進黨籍3人（蔡麗青、郭清華、王錦德）、台灣民眾黨籍1人（陳詩薇）、時代力量1人（陳建大明）、台灣基進1人（王明彥）、無黨籍6人（陳進星、郭信良、黃麗招、邱昭勝、林緯、陳瑜緁）。

7選舉區（永康區）應選7席、15人登記。國民黨籍2人（李鎮國、林燕祝）、民進黨籍3人（朱正軒、黃肇輝、陳秋萍）、台灣民眾黨1人（江品璁）、時代力量1人（林易瑩）、台灣團結聯盟1人（楊中成）、台灣基進1人（吳依潔）、無黨團結聯盟1人（林冠維）、小民參政歐巴桑聯盟1人（杜雪吟）、無黨籍4人（馬杰睿、許崇洲、蔡明峰、陳世霖）。

8選舉區（北區、中西區）應選6人、10人登記。國民黨籍3人（許至椿、蔡宗豪、高凱旋）、民進黨籍4人（陳怡珍、沈震東、邱莉莉、周嘉韋）、台灣民眾黨1人（江明宗）、時代力量1人（李冠霖）、無黨籍1人（李晉豪）。

9選舉區（南區、安平區）應選6人、11人登記。國民黨籍3人（盧崑福、蔡淑惠、林美燕）、民進黨籍4人（呂維胤、李啟維、周麗津、林依婷）、台灣基進1人（陳嘉伶）、小民參政歐巴桑聯盟1人（陳冠娟）、無黨籍2人（莊玉珠、李伯利）。

10選舉區（東區）應選5席、10人登記。國民黨籍2人（王家貞、曾培雅）、民進黨籍3人（蔡筱薇、蔡旺詮、陳金鐘）、台灣民眾黨1人（蔡宛秦）、台灣基進1人（李宗霖）、小民參政歐巴桑聯盟1人（邱瓊儀）、無黨籍2人（陳世安、曾之婕）。

11選舉區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）應選5席、8人登記。民進黨籍3人（郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇）、台灣民眾黨1人（江國銘）、無黨團結聯盟1人（杜素吟）、無黨籍3人（翁語含、許又仁、吳禹寰）。

12選舉區（平地原住民）應選1席，有無黨籍2人登記（李美素、穎艾達利Ingay Tali）。13選舉區（山地原住民）應選1席，有無黨籍3人登記（賴惠美、施余興望 Tjakumay Tagaw、伍宗康）。