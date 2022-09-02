快訊

不斷更新／18縣市公布「是否放颱風假」 北北基宣布明正常上班課

政治素人參選苗栗縣長 吳盛聖：以企業家精神治縣

中央社／ 苗栗縣2日電

年底地方公職人員選舉登記今天傍晚截止，苗栗縣長選舉有5人登記參選，其中無黨籍政治素人吳盛聖訴求擺脫藍綠，建構清廉效能政府，以企業家精神治縣，實現18鄉鎮市建設藍圖。

苗栗縣選舉委員會統整受理登記資料顯示，第19屆苗栗縣長選舉共5人登記，包括宋國鼎（時代力量）、徐定禎（民進黨）、謝福弘（國民黨）、鍾東錦（無）、吳盛聖（無）。

其中，43歲的政治素人吳盛聖出生於苗栗市，是道地客家人，從民間企業基層繪圖員做到研發工程師、高階主管，並曾任職明道大學副校長。

吳盛聖今天透過新聞稿表示，在外經商多年，走訪多國，總感到家鄉城市發展延遲與不足，因此決定參選，「建設苗栗」，自7月宣布參選以來，積極走訪地方、傾聽基層建議，已逐步完善規劃符合苗栗未來30年長期戰略發展的全新10大優質經濟建設、10大福利政策以及18鄉鎮市建設藍圖。

吳盛聖指出，他有豐富產業背景，是務實型執行領導者，希望以企業家精神，建構清廉效能政府，以跨國際視野，盤點苗栗人、文、地、景、產業等資源，鼓勵產、官、學及民間合作，促進產業升級，提升國際競爭力，讓選民在藍、綠之外多一個清新的選擇。

2022大選 苗栗縣選舉

延伸閱讀

鍾東錦面臨黨紀處分 蔡麗卿現身力挺：不願回到8年前

登記參選苗栗縣長 鍾東錦：如遭撤銷黨員資格將提告

鍾東錦登記參選 國民黨：違紀參選最高以開除黨籍處分

苗栗縣長徐耀昌與鍾東錦合影 表達支持參選苗栗縣長

相關新聞

受侯友宜勸進才選高雄？柯志恩：有鼓勵、稍微提起

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天到新北市林口運動中心，向新北市長侯友宜請益教育、托育、體育推動經驗。柯志恩曾透露，是侯友宜...

張善政農委會第三年計畫報告出爐 農委會內部可供查閱

桃園縣長參選人張善政遭指2007年到2009年在擔任宏碁副總期間擔任「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人，三年計畫...

宜蘭縣議員選舉59人登記 宜蘭市參選爆炸17搶7

下一屆宜蘭縣議員選舉，不只藍綠兩大陣營，小黨也搶出頭，包含時代力量、台灣基進黨，以及今年插旗蘭陽的台灣民眾黨，今天登記截...

嘉義市長6人角逐 市議員東區18西區22人競爭

九合一大選候選人登記最後一天，國民黨嘉義市長黃敏惠登記拚連任外，下午嘉市鎮山宮前主委黃紹聰，也以無黨登記選市長，總計6人...

新竹市藍營林耕仁組發言人群 向蔣萬安、侯友宜借將

新竹市長年底選戰激烈，藍綠白3組參選人攻防不斷。國民黨新竹市長參選人林耕仁組織發言人團，由多名議會戰將出任發言人，近月也...

傳農委會初步認宏碁委託案違約 張善政：等農委會正式聲明再回應

媒體報導傳出台北市議員徐巧芯要桃園市長參選人張善政道歉，原因是張善政在宏碁主持的農委會標案資料引用有確實有問題。張善政今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。