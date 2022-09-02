南投縣議員第1選區參選激烈 新秀青年拚未來更好

中央社／ 南投縣2日電

南投縣議員第1選區應選10席，今天傍晚登記截止，共26人登記，選情全縣最激烈。參選人林儒暘說，有信心和縣民努力讓南投更好；沈夙崢則說，南投停滯多年，需青年力量去更新。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，南投縣議員第1選區（南投市、名間鄉）共10席，現有席次中，民進黨縣議員賴燕雪與國民黨張嘉哲轉戰南投市長選舉、縣議員陳翰立換跑道選名間鄉長、縣議員于秀英交棒女兒張婉慈，席次將大洗牌，因此不少吸引新人競選。

南投市長宋懷琳2屆8年任期將滿，轉投入競選南投市、名間鄉選區縣議員，還有前南投市民代表會主席張秀枝、民眾黨南投縣黨部主委簡千翔也參選這區縣議員，要拚連任的現任議員則有史雪燕、洪浩原、曾振炎、蔡宗智、洪明科，老將、新人競爭，選情全縣最激烈。

台大政治研究所畢業、曾任南投縣長林明溱隨行祕書、台灣省政府主席林洋港長孫的35歲林儒暘，今天由林明溱等人陪同前往南投縣選舉委員會登記參選南投市、名間鄉選區縣議員，前縣長林源朗考量健康因素未露臉，但特別錄音力挺。林儒暘說，阿公「阿港伯」一生清白，在政壇展現道德情操，他決心要延續榮耀。

林儒暘說，成長過程跟隨阿公林洋港職位異動常搬家，但家鄉的呼喚，讓「回鄉奉獻」想法不時在心中浮現，大學政治系和研究所求學，讓他了解如何走向「讓南投更好」的道路，擔任縣長林明溱祕書時，跟隨四處會勘了解人民需求，也曾在縣府觀光處協助整合觀光資源，他有信心進入議會，和縣民一起努力讓南投更好。

南投縣議員參選人沈夙崢今天也由競選團隊主委、民進黨立法委員林靜儀等人陪同，登記參選南投市、名間鄉選區縣議員，沈夙崢說，「南投政治，青年更新」是參選初衷，南投發展停滯多年，更新需很大勇氣與力氣，唯有敢監督、沒包袱的青年參政，才有這股力量。

沈夙崢提出政見包括交通設施、共融式親子公園、複合式運動場域的監督與推動、協助在地年輕人進行資源媒合、傳統產業轉型、監督觀光開發案的影響與效益、爭取補強社會安全網、警消軟硬體設備、教育文化資源等，她說，今年選舉決定南投縣是否有機會汰舊換新、再升級，希望鄉親給南投開創新局的機會。

2022大選

延伸閱讀

延續「阿港伯」林洋港精神 林儒暘參選南投縣議員鄉親打氣

颱風逼近！日月潭萬人泳渡 南投縣府晚間宣布照常舉行

影／防疫補貼簡訊滿天飛 林明溱也收到 籲詐騙快刪除

日月潭泳渡1萬8709人參賽 選手需完成兩件事才能下水

相關新聞

嘉義縣選舉登記 縣長2人、議員57人、鄉鎮市長37人

嘉義縣長、鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表、村里長等五合一選舉登記，下午結束，縣長部分、國民黨王育敏挑戰尋求連任民進黨縣長翁...

台東縣長選舉共3人登記 縣議員登記61人

五合一選舉今天截止登記，第19屆台東縣長選舉共計3人登記參選，第20屆縣議員部分共有61人登記，其中女性計18人，是歷年...

預告登記卻缺席 屏東縣長選舉第四參選人人間蒸發

年底大選參選登記今天截止，自稱「北漂ㄚ伯」的商界人士潘政治，原預告今天登記參選屏東縣長，但上午從台南出發後即不見蹤影，途...

影／吃太多饅頭會中毒？王威元試吃3顆 要林佳龍道歉

民進黨新北市長參選人林佳龍近日受訪時，將對手侯友宜比喻為白饅頭，而「吃三顆饅頭會中毒」的說法，也被侯友宜陣營要求向饅頭業...

民進黨苗縣議員劉順松病逝 兒子劉治竑接棒參選

苗栗縣民進黨提名爭取連任縣議員的劉順松，周二因染疫病情惡化病逝，噩耗傳出後令鄉親均感錯愕，也讓第4選區議員選情驟增變數；...

影／兩位前市長全陪力挺 周佳琪登記參選屏東市長

國民黨屏東市長參選人周佳琪今天在前市長王進士、葉壽山等人陪同下登記參選，之後轉往市長室拜會代理市長程清水，出現難得一見的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。