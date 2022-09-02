南投縣議員第1選區參選激烈 新秀青年拚未來更好

南投縣議員第1選區應選10席，今天傍晚登記截止，共26人登記，選情全縣最激烈。參選人林儒暘說，有信心和縣民努力讓南投更好；沈夙崢則說，南投停滯多年，需青年力量去更新。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，南投縣議員第1選區（南投市、名間鄉）共10席，現有席次中，民進黨縣議員賴燕雪與國民黨張嘉哲轉戰南投市長選舉、縣議員陳翰立換跑道選名間鄉長、縣議員于秀英交棒女兒張婉慈，席次將大洗牌，因此不少吸引新人競選。

南投市長宋懷琳2屆8年任期將滿，轉投入競選南投市、名間鄉選區縣議員，還有前南投市民代表會主席張秀枝、民眾黨南投縣黨部主委簡千翔也參選這區縣議員，要拚連任的現任議員則有史雪燕、洪浩原、曾振炎、蔡宗智、洪明科，老將、新人競爭，選情全縣最激烈。

台大政治研究所畢業、曾任南投縣長林明溱隨行祕書、台灣省政府主席林洋港長孫的35歲林儒暘，今天由林明溱等人陪同前往南投縣選舉委員會登記參選南投市、名間鄉選區縣議員，前縣長林源朗考量健康因素未露臉，但特別錄音力挺。林儒暘說，阿公「阿港伯」一生清白，在政壇展現道德情操，他決心要延續榮耀。

林儒暘說，成長過程跟隨阿公林洋港職位異動常搬家，但家鄉的呼喚，讓「回鄉奉獻」想法不時在心中浮現，大學政治系和研究所求學，讓他了解如何走向「讓南投更好」的道路，擔任縣長林明溱祕書時，跟隨四處會勘了解人民需求，也曾在縣府觀光處協助整合觀光資源，他有信心進入議會，和縣民一起努力讓南投更好。

南投縣議員參選人沈夙崢今天也由競選團隊主委、民進黨立法委員林靜儀等人陪同，登記參選南投市、名間鄉選區縣議員，沈夙崢說，「南投政治，青年更新」是參選初衷，南投發展停滯多年，更新需很大勇氣與力氣，唯有敢監督、沒包袱的青年參政，才有這股力量。

沈夙崢提出政見包括交通設施、共融式親子公園、複合式運動場域的監督與推動、協助在地年輕人進行資源媒合、傳統產業轉型、監督觀光開發案的影響與效益、爭取補強社會安全網、警消軟硬體設備、教育文化資源等，她說，今年選舉決定南投縣是否有機會汰舊換新、再升級，希望鄉親給南投開創新局的機會。