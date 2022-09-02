苗縣議員劉順松驟逝 兒接棒登記參選圓父遺願
民進黨苗栗縣議員劉順松有意爭取連任，未料日前驟逝，長期擔任特助的兒子劉治竑，今天登記參選第4選區議員，盼為父親完成服務地方遺願。
劉順松曾任後龍鎮校椅里長、後龍鎮民代表及2屆苗栗縣議員，生前是民進黨在苗栗縣第4選區（竹南、後龍、造橋）唯一一席縣議員，原本已獲黨提名爭取連任，未料8月初確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院治療多時，至8月30日病情惡化離世，享壽70歲。
劉順松的驟逝令地方鄉親震驚、不捨，也為第4選區議員選情增添變數。
劉順松兒子劉治竑今天透過新聞稿表示，過去他長期擔任特助，協助父親服務基層，連日來，地方勸進，希望他能接下父親棒子登記參選。
現年41歲的劉治竑指出，父親50歲從民營味全公司退休後投身政壇，一路從基層里長到議員，立下「鄉親有事我就到」的服務口碑，這幾天，許多鄉親到家中悼念父親，談起父親為大家付出的過往事跡，令他感動，他願意承擔父親志業，挑起為後龍鄉親服務的天職。
他說，在黨籍人士積極奔走下，獲得民進黨推薦，並趕在最後一天完成登記，代表民進黨參選第4選區縣議員，盼能延續民進黨在後龍唯一的議員席次，也讓父親的服務口碑流傳鄉里不輟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言