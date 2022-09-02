快訊

軒嵐諾怠速移動恐「增胖」 氣象局估午夜前後發陸警

軒嵐諾逼近！颱風假要來了嗎？停班停課查詢看這裡

馬英九陪同登記 饒慶鈴拚連任細數政績

中央社／ 台東縣2日電
2022縣市首長選舉登記最後一天，國民黨現任台東縣長饒慶鈴（左）今天下午1點50分在前總統馬英九（右）陪同下前往縣選委會登記參選。記者尤聰光／攝影
2022縣市首長選舉登記最後一天，國民黨現任台東縣長饒慶鈴（左）今天下午1點50分在前總統馬英九（右）陪同下前往縣選委會登記參選。記者尤聰光／攝影

國民黨提名、拚連任台東縣長的饒慶鈴，今天在前總統馬英九陪同下完成登記。馬英九說，饒慶鈴的施政拿到90分，民眾相當肯定；饒慶鈴也細數4年政績。

台東縣長饒慶鈴今天下午在馬英九和各界代表簇擁下登記參選拚連任。

馬英九說，饒慶鈴這4年做的好不好，不是他說了算，而是由縣民來打成績，饒慶鈴的施政滿意度獲媒體評4.5星，相當是90分，「日久見人心」當初饒慶鈴的承諾做到了。

饒慶鈴說，這4年超過100項的政績，包括積極解決長年困擾台東縣政的2大問題，重啟焚化爐，台東終於有能力自主處理垃圾；接著重新開放杉原海水浴場（美麗灣渡假村開發案），把美麗還給台東縣民。

還有提升醫療問題、財政負債17年來最低、台東人減輕負債從新台幣2萬5849元降至1萬6894元，以及社會福利中的女性乳癌篩檢、生育補助、弱勢民眾投保等。

饒慶鈴說，現在的台東是有史以來最繁榮、富裕、健康、幸福的台東，台東正在進步中，懇請大家繼續支持。

2022大選 台東縣選舉 饒慶鈴

延伸閱讀

研究涉抄襲？馬英九：對手打錯題目 張善政老神在在

光藝術進入知本溫泉 饒慶鈴：首屆台東光祭10月登場

台東／紅葉少棒紀念館動土翻新　冀望成新觀光亮點

影/台東新生兒比去年增25人 饒慶鈴開學日送小學生乖乖

相關新聞

蔡適應論文涉抄襲 台北大學證實接獲檢舉「將啟動審定程序」

時代力量北市議員及參選人昨表示，民進黨基隆市長參選人蔡適應的台北大學都市計劃研究所博士論文涉抄襲，蔡適應今早也召開記者會...

參選挨批背骨 鄭寶清：硬骨頭的人才能做到

前立委鄭寶清已完成登記確定參選，鄭寶清今受訪強調，他是土生土長桃園人，深知桃園需求，希望外人「不要只是來借廁所，借完就走...

選縣長、立委屢敗屢戰 黃師鵬登記參選花蓮縣長

花蓮縣長參選人今天出現第三人，在民進黨Kolas Yotaka、國民黨徐榛蔚相繼登記後，無黨籍的黃師鵬也加入戰局。他曾於...

獨／柯文哲本命新竹不能輸？ 傳有意派陳智菡任發言人

年底新竹市長選戰三強鼎立，民眾黨立委高虹安參選新竹市長，民眾黨主席、台北市長柯文哲看重高虹安，就連柯文哲媽媽何瑞英都陪同...

花蓮市長魏嘉賢「無黨籍」登記選議員 恐面臨黨內處分

國民黨花蓮市長魏嘉賢年底即將卸任，政績頗受好評的他，未來動向備受注目，他先前一直未鬆口，也未辦理黨內登記，今天下午突然到...

曾宣布不競選連任 高市議員陳麗娜今午登記參選

兼任國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊發言人、高市議員陳麗娜數月前宣布不競選連任，今天是登記最後一天，下午卻由兩位服務處幹部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。