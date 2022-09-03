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風城選情出現交叉！高虹安當選率34.3% 反超林耕仁0.2％

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image source：選戰溫度計

文/陳宣懿

新竹三腳督當選率出現黃金交叉，民眾黨新竹市長參選人高虹安近一個月在二、三名徘徊，終於9月1日首度坐上第一名的寶座。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站1日最新公布的新竹市長參選人當選預測，民眾黨新竹市長參選人高虹安當選率34.3%，國民黨新竹市長參選人林耕仁34.1%，民進黨新竹市長參選人沈慧虹31.6%；高虹安小幅領先林耕仁0.2%，也贏過民進黨新竹市長參選人沈慧虹2.7%。

高虹安吸收藍綠選票 當選率一個月後首度第一

進一步分析高虹安與林耕仁從8月2日到8月31日近一個月的當選率，高虹安先前一直都跟林耕仁保持3％以內的差距，直到9月1日公布的最新數據，高虹安當選率從32.5%上升至34.3%，相較之下林耕仁則是從34.6%微幅下跌至34.1%，沈慧虹也流失將近1.3%。林、沈兩人下滑的當選率，進而讓高虹安當選率增加1.8%，成功反超林耕仁。

高虹安當選率能超越林耕仁，最主要的數據來自於「粉絲溫度」和「民意溫度」；近14天來高虹安的臉書粉專積極發文，其中高虹安登記參選新竹市長時，特地在臉書直播，吸引不少網友留言點讚互動，直播達3.8萬次觀看；另外高虹安不滿網友「翁達瑞」屢次在網路上散布她博士論文抄襲、灌水，甚至被教授除名的不實言論，她帶著論文到台北地檢署向陳時奮（翁達瑞本名）提出妨害名譽刑事告訴，高虹安表示「絕不姑息養奸」，也獲得不少網友留言力挺要她「告下去」。14天來連續幾篇發文，與粉絲互動將近15萬6千筆，大贏林耕仁和沈慧虹。

至於「民意溫度」上，高虹安除了媒體民調當選率達到24.5%，在三人之中居領先地位；另外未來事件交易所對高虹安看好度大幅拉高到62，對比之下林耕仁看好度45，沈慧虹看好度僅有31。

總統發文加持、藍綠口水戰 沈慧虹討論強度最高

在桃園、新竹密不可分之下，沈慧虹才因為林智堅「論文門」，新竹球場的「棒球門」事件，連帶影響到當選率；自林智堅退選後，沈慧虹力拚甩開「烏雲罩頂」的影響，先找來總統蔡英文合體出席新竹的繪本活動，後批民眾黨是「新瓶裝舊酒」的國民黨，左打高虹安右批林耕仁，也讓她在近14天來「討論強度」是三人最高；相較之下林耕仁反而因為張善政捲入抄襲爭議，包括沈慧虹、新竹市民進黨團則要求國民黨、林耕仁道歉，連帶影響了林耕仁「好感分數」來到73.27，在三人之中較為落後。

國民黨新竹市長參選人林耕仁近期除了在登記參選，找來新竹縣長楊文科合體，營造「竹竹大團結」氣勢之外，1日也公布第一波競總人事名單，宣示要組建以「市政經驗」為基礎的競選團隊，就看能否再重新站回領先地位。

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