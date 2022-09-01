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侯友宜選辦提3項證據 呼籲林佳龍要有查資料的勇氣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜選舉辦公室今公布當時辯論式電視政見發表會現場照片。圖／侯友宜選舉辦公室提供
侯友宜選舉辦公室今公布當時辯論式電視政見發表會現場照片。圖／侯友宜選舉辦公室提供

民進黨新北市長候選人林佳龍受訪表示，新北市長侯友宜4年前參選時參與辯論是「騙人」。侯友宜辦公室今傍晚再提出3項鐵證，指出相關資訊皆可在公開網站查詢，呼籲林佳龍至少要有查資料的勇氣。

侯友宜辦公室發言人吳亮賢重申，侯友宜與當時的民進黨新北市長參選人蘇貞昌院長參加辯論式電視政見發表會，眾多新聞媒體皆以「辯論」二字下標報導，林佳龍只要在網路搜尋引擎鍵入關鍵字即一清二楚，如果不會可委由幕僚協助。

侯友宜辦公室提出三項鐵證，第一，全國法規資料庫中的「公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法」第18之1條第一項清楚寫道「直轄市長、縣（市）長選舉，電視政見發表會經同一選舉區三分之二以上候選人同意時，得以辯論方式為之」，第二項並說明「電視政見發表會，以辯論方式為之時，其辦理人員及程序如下」。

第二，新北市選委會Youtube頻道的新北市第3屆市長公辦電視政見發表會影片中，(https://www.youtube.com/watch?v=LT9HfL3m2JY&t=160s ) 第50秒至1分5秒主持人說明程序時，清楚說道「本次電視政見發表會是納入辯論方式」。

第三，侯友宜今已被媒體曝光，在今天遞交的新北市長選舉公辦政見發表會意願調查表中，清楚勾選以「辯論式」辦理，如同四年前侯友宜參與辯論會的結果，也跟林佳龍四年前與盧秀燕辯論會「一模一樣」，相關文件在新北市選委會即可下載，一目了然。

吳亮賢呼籲，這三項資訊皆是公開網站即可查閱，林佳龍沒有改變的勇氣，也沒有認錯道歉的勇氣，至少要有查資料的勇氣，「敬告林佳龍，說了一個謊言，只能用無數的謊言來圓，面對事實，回頭是岸」。

侯友宜今已被媒體曝光，在今天遞交的新北市長選舉公辦政見發表會意願調查表中，清楚勾選以「辯論式」辦理。圖／侯友宜選舉辦公室提供
侯友宜今已被媒體曝光，在今天遞交的新北市長選舉公辦政見發表會意願調查表中，清楚勾選以「辯論式」辦理。圖／侯友宜選舉辦公室提供

2022大選 新北市長 侯友宜 林佳龍

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