葉竹林完成澎湖縣長參選人登記 三腳督選情成形
無黨籍馬公市長葉竹林今天完成澎湖縣長選舉登記，澎湖百里侯之爭三腳督正式成形。目前完成登記有民進黨參選人陳光復、國民黨現任縣長賴峰偉。
澎湖縣長選舉完成登記有民進黨參選人陳光復、國民黨現任縣長賴峰偉與無黨籍身分參選的馬公市長葉竹林等3人。
葉竹林今天由夫人歐懿文陪同，前往澎湖縣選舉委員會登記，他再次強調「義無反顧、勇往直前」，未來將興建高科技垃圾焚化爐、興建馬公至西嶼跨海大橋、爭取設置澎湖離島最低稅負中心、全力推動綠色能源產業和18歲以下青少年免付擔健保費826元和65歲以上長者端午節加發祈福平安金等政見。
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