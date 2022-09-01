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被告誹謗 鄭文燦：不要牽拖宏碁 計畫主持人要負

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦回應被告一事，強調張善政主持政府研究計畫要負全責，不要牽拖宏碁。圖／新聞處提供
鄭文燦回應被告一事，強調張善政主持政府研究計畫要負全責，不要牽拖宏碁。圖／新聞處提供

桃園市長鄭文燦日前受訪時，指市長參選人張善政任職宏碁，主持農委會委託計畫時「A國庫」，張善政今天下午委託律師提告加重誹謗，意圖使人不當選。

鄭文燦下午受訪表示，農委會的委託研究案有一定的規範，並不會因為提告而洗白，或讓這個案子消失，這還是張善政必須要面對的一個問題，他認為選舉期間類似這樣的事件，最佳的策略是誠實以對。這案子其實周刊已經做了很完整的報導，大家可以就報導的內容討論，為什麼一個計畫主持人，可以用剪貼或抄襲的方式交委託研究案？

鄭文燦說「不要牽拖給宏碁」，因為計畫主持人用宏碁的名義，得到這個標案，按照合約是由計畫主持人負全責，如果有任何缺點瑕疵或違反規範的地方，計畫主持人仍然需要負相當的責任，不是把責任推給宏碁或推給其它人，這在委託研究案的規範是非常明顯。

對國民黨主席朱立倫說民進黨潑髒水的功力真的有點low，鄭文燦指出，朱立倫主席在這場選舉當中，到目前為止是隱形的，也沒有提出正面的主張，主席應該是能夠帶領整個團隊，提出共同主張和意見，像蔡英文總統提18歲公民權，到各地方說明這對國家轉型的重要性，國民黨的團隊，不應該只是停留在這個層次。

2022大選 桃園市長 張善政 鄭文燦

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