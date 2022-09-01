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鄭運鵬鄭文燦挨告 范綱祥：政治動作掩飾研究倫理爭議

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。圖／鄭運鵬競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。圖／鄭運鵬競選辦公室提供

國民黨桃園市長候選人張善政在宏碁副總任內主持的研究案被質疑抄襲後，遭綠營人士抨擊。他今委託律師赴桃園地檢署提告，指控民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦等4人涉嫌妨害名譽及違反選罷法。

鄭運鵬競辦發言人范綱祥表示，第一，本案緣起為週刊揭露張善政擔任政府研究案主持人，研究報告存在多處抄襲、剪貼及侵害他人智慧財產權情形，張善政混淆主體提告，牽扯不相干的鄭運鵬及鄭文燦提告，讓人不得不懷疑是把提告當成選舉手段使用。

第二、本案研究報告確實存在諸多複製貼上、抄襲情形，所以引發社會譁然及民眾的質疑，張善政如果認為冤屈，最有效、最直接方式就是清楚交代相關抄襲內容是否存在？原因及責任為何？而不是用政治語言和政治動作掩飾研究倫理的問題。

第三、司法程序固然慎重，但也難免耗費時日，採取司法途徑是捨近求遠，讓人感覺是拖延戰術，不願意盡速澄清事實，對選民負責。

第四、以張善政過去兩個月多次公開呼籲的標準，他主持的研究報告確實有多處抄襲，絕非虛構，鄭運鵬、鄭文燦合理引述週刊內容，皆屬可受公評之事。張先生用濫告轉移焦點，徒然浪費司法資源，是最不好的示範。

第五、如果張善政提告的最後結果是不起訴，張善政應向國人公開道歉。

2022大選 桃園市長 張善政 鄭運鵬 鄭文燦

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