影／江聰淵登記參選提出3大目標 推動新宜蘭「政見3箭」

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天辦理登記，他在縣議會發表登記演說時提出願景、許諾言要和鄉親一起前進，同時提出三大目標，與推動「新宜蘭」的政策三箭，隨後與支持者高喊換縣長，步行到縣選委會登記參選縣長。

江聰淵在前縣長劉守成、代理縣長陳金德、黨公職及支持者約300人陪同辦理登記，高喊換縣長、顧宜蘭。陳金德批評林姿妙無能，他花40天就讓內政部同意解編的羅東工保區案，這案子接下來就沒動靜，影響地主權益，對於免徵土地增值稅案，林姿妙圖利親友團，若得逞獲利30億，沒有資格代表宜蘭人坐在縣長的位置。

江聰淵說，他國中與母親在市場賣菜，退伍後做過鐵路隧道工程監工、鄉公所基層公務員、從事土木工程，後來擔任陳金德立委服務處主任。1999年受林義雄先生感召加入民進黨；2005年與陳定南先生合作，促成剛完工的彭山隧道提前開放給鄉親使用。

江聰淵當選過兩屆議員、兩屆市長，他說，兢兢業業珍惜選民付託，由衷感謝生命中的貴人與栽培他的鄉親，3年多來宜蘭沒有進步深感憂心，因此決定承擔宜蘭進步的責任，與縣民打拚共同成為新宜蘭的開創者。

他提出三大目標，發展新產業經濟—與山海共舞探索教育；規劃新城市願景—與高鐵共創城鄉新風貌；構築新宜居生活—與環境共生優質生活。

他說，這是推動「新宜蘭」政策三箭，第一支箭，打造全縣成為探索教育產業園區，以探索教育作肉粽綰，整合教育、運動、休閒、健康、觀光、文化等產業，孩子以大自然為師，上山能跑、下水能游，有好的體能，創造比童玩節及綠色博覽會大好幾倍的經濟效益，只要政府肯用心，山水也會變黃金。

第二支箭，利用高鐵延伸宜蘭的機會，全面提升空間治理、交通運輸、智慧城市建設，營造更宜居、貫通在地與國際發展的新宜蘭，重塑城鄉新風貌。第三箭，在好山好水的基礎上，建立永續、韌性的環境及三生新宜居生活。