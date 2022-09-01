快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

登記第四天小黨無黨資源少 不走排場爭取認同各出奇招

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
社民黨議員苗博雅(右)、無黨籍議員林亮君(中)、議員參選人吳崢(左)今天赴市選委會登記參選議員選舉，不同其他參選人手板造勢多，三人登記前先live podcast一個小時，闡述選舉理念。記者林麗玉／攝影
社民黨議員苗博雅(右)、無黨籍議員林亮君(中)、議員參選人吳崢(左)今天赴市選委會登記參選議員選舉，不同其他參選人手板造勢多，三人登記前先live podcast一個小時，闡述選舉理念。記者林麗玉／攝影

九合一選舉開放登記第四天，社民黨議員苗博雅、無黨籍議員林亮君、議員參選人吳崢今天赴市選委會登記參選議員選舉，不同其他參選人手板造勢多，三人登記前先live podcast一個小時，闡述選舉理念。另外，曾發起罷免立委林昶佐、前罷昶團體「清林散昶」發言人高毓安今天也以無黨籍身分，登記參選松山信義區議員選舉。

年底選戰逼近，相較於大黨，小黨資源有限，苗博雅、林亮君、吳崢今天下午前往市選委會登記，中午先透過podcast，與選民說明理念，苗說，今天登記前先live podcast，是要凸顯他們的特質，儘管今沒有邀請大咖站台，但登記參選不是求熱鬧，是要跟市民交代，希望以正向選舉，好好講政見。

無黨籍議員林亮君也說，她們是要強調小黨及無黨籍，可以在議會發揮少數關鍵力量，除了大黨之外，也應該要有年輕的勢力，尤其過去四年，她們在議會積極推動公共事務，也希望理念相同的選民支持。

無黨籍議員參選人吳崢說，近年podcast很紅，過去他們錄過30幾集，發現很多年輕朋友，很願意傾聽他門的政治想法，希望選舉不是用噱頭，而是用踏實方式，與選民溝通。這是屬於年輕人的新政治力量，將這樣的信任持續擴大。

苗博雅也說，雖然她們三人在選區的看板少，但服務案問政，還是讓選民相當肯定，她們三個共同特質是樂意共享分享，上周也發起捐看法挺修憲，呼籲支持者投票，本周已經募集到十幾面看板。

另外，曾發起罷免立委林昶佐、前罷昶團體「清林散昶」發言人高毓安原本要爭取國民黨中正、萬華區議員初選，但後因認為制度不公未登記，高毓安今以無黨登記參選松信區議員選舉，高毓安說，他認為國民黨先前的初選機制規則太雜亂，後決定不如以無黨籍身分參選。

前罷昶團體「清林散昶」發言人高毓安今以無黨登記參選松信區議員選舉。記者林麗玉／攝影
前罷昶團體「清林散昶」發言人高毓安今以無黨登記參選松信區議員選舉。記者林麗玉／攝影

2022大選 苗博雅 林亮君 吳崢 台北市選舉

延伸閱讀

S2O國外DJ全沒來仍不給退票惹眾怒 北市消保官出手了

聯合報黑白集／台大翹翹板另一端

成功市場改建工程廠商解約 北市擬重新發包

恩恩案影響侯友宜支持度？柯文哲：從80%到70%其實沒差

相關新聞

鄭寶清違紀參選桃園難逃黨紀 民進黨除名處分時間點曝光

民進黨前立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨發言人謝子涵今天表示，依照民進黨「公職候選人提名條例」以及「紀律評議裁決條例」...

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢，針對民進黨台北市長參選人陳時中日前發布大巨蛋政策，其中一項是公布決策過程紀錄檔案，議員...

影／台南市長參選人商毓芳 「考慮健康與財務」中午宣布退選

台南市無黨籍市長參選人商毓芳今天中午發出停止參選聲明，之前因為染疫確診目前仍然在隔離休養中的商毓芳表示，考慮到健康與財務...

鄭運鵬鄭文燦挨告 范綱祥：政治動作掩飾研究倫理爭議

國民黨桃園市長候選人張善政在宏碁副總任內主持的研究案被質疑抄襲後，遭綠營人士抨擊。他今委託律師赴桃園地檢署提告，指控民進...

影／搶竹科票！高虹安站園區口拜票「解決交通問題」

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天在新竹科學園區門口、光復路口拜票，要搶竹科票源，她的競選團隊拿著麥克風喊著「要解決園區交通...

選將巴豆夭／自比料多潤餅 林佳龍：侯像白饅頭吃多中毒

「噢，這個還有汁欸」新北市長候選人林佳龍咬下手中漢堡時迸出了滿滿的感嘆，一大早到板橋知名早餐店「好初早餐」跟年輕老闆一起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。