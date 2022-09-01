登記第四天小黨無黨資源少 不走排場爭取認同各出奇招
九合一選舉開放登記第四天，社民黨議員苗博雅、無黨籍議員林亮君、議員參選人吳崢今天赴市選委會登記參選議員選舉，不同其他參選人手板造勢多，三人登記前先live podcast一個小時，闡述選舉理念。另外，曾發起罷免立委林昶佐、前罷昶團體「清林散昶」發言人高毓安今天也以無黨籍身分，登記參選松山信義區議員選舉。
年底選戰逼近，相較於大黨，小黨資源有限，苗博雅、林亮君、吳崢今天下午前往市選委會登記，中午先透過podcast，與選民說明理念，苗說，今天登記前先live podcast，是要凸顯他們的特質，儘管今沒有邀請大咖站台，但登記參選不是求熱鬧，是要跟市民交代，希望以正向選舉，好好講政見。
無黨籍議員林亮君也說，她們是要強調小黨及無黨籍，可以在議會發揮少數關鍵力量，除了大黨之外，也應該要有年輕的勢力，尤其過去四年，她們在議會積極推動公共事務，也希望理念相同的選民支持。
無黨籍議員參選人吳崢說，近年podcast很紅，過去他們錄過30幾集，發現很多年輕朋友，很願意傾聽他門的政治想法，希望選舉不是用噱頭，而是用踏實方式，與選民溝通。這是屬於年輕人的新政治力量，將這樣的信任持續擴大。
苗博雅也說，雖然她們三人在選區的看板少，但服務案問政，還是讓選民相當肯定，她們三個共同特質是樂意共享分享，上周也發起捐看法挺修憲，呼籲支持者投票，本周已經募集到十幾面看板。
另外，曾發起罷免立委林昶佐、前罷昶團體「清林散昶」發言人高毓安原本要爭取國民黨中正、萬華區議員初選，但後因認為制度不公未登記，高毓安今以無黨登記參選松信區議員選舉，高毓安說，他認為國民黨先前的初選機制規則太雜亂，後決定不如以無黨籍身分參選。
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