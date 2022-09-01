影／林耕仁、高虹安未對張善政表態 沈慧虹批藍白合沉默

國民黨桃園市長參選人張善政主持研究計畫涉嫌抄襲風波熱議，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天受訪表示，張善政應說明清楚，她也批評對手林耕仁與高虹安一反過去嚴厲譴責的立場，拒絕回應張善政抄襲案，顯見「藍白合、一起沉默」。

沈慧虹還表示，有關公共利益的普世價值，應該用同樣價值檢驗，而不是看顏色與黨派說話，但張善政事情已經發生好幾天，卻不見國民黨的林耕仁、民眾黨的高虹安如同之前看到其他案件一樣「張開大口咬」，反而是閉嘴惦惦不敢說話，明顯就是看對象、看顏色、看黨派。

沈慧虹說，如果張善政參選人根本沒做這樣的事，相信所有選民都願意傾聽，但當事人沒講清楚，對手兩黨的參選人不同以往，這次卻這麼安靜選擇不講話，但她認為只要是有關公眾利益的事，就不該沉默，她呼籲林和高應用同樣的標準檢視這樣的普世價值，要不然就是講好的「藍白合、一起去說謊」。