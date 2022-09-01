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陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

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陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢。記者楊正海／翻攝
台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢。記者楊正海／翻攝

台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢，針對民進黨台北市長參選人陳時中日前發布大巨蛋政策，其中一項是公布決策過程紀錄檔案，議員汪志冰問柯文哲聽了會不會生氣，柯文哲爆粗口駡說，「全部檔案我都公布了，他想還去挖什麼檔案？這屁話，屁話連篇，他Ｘ」。

陳時中的大巨蛋政策，將秉持「保證安全、體育優先、公開透明」三原則，要求遠雄依照中央法規接受消防測試，依設立的目的讓運動賽事比例符合民眾期待，同時公布決策過程紀錄檔案。

汪志冰針對大巨蛋質詢時說，大巨蛋陰魂不散，跟柯文哲8年了，柯目前也處理不了，還被抓交替，柯文哲因大巨蛋 當上市長，但陳時中發現這個蛋還滿好用的，「抓交替了」，柯現在被營建署卡，敵人以前是郝龍斌，現在是陳時中。

汪志冰問柯文哲，陳時中說當選要公布檔案，不覺得生氣？柯文哲說，覺得好笑，他能不能講出目前大巨蛋怎麼弄能更安全，講一個具體方法；體育優先，大巨蛋本來就是體育使用優先，剩下才是其他用途，至於公布檔案，全部檔案都公布了，他想還去挖什麼檔案？「這屁話，屁話連篇，他Ｘ的」

汪志冰也問柯，當初對郝龍斌也是講一堆屁話？柯文哲說，他是沒有經驗，不按圖施工把他停工會變這樣，但遠雄的確是不按圖施工，反正很慘啦。

2022大選 柯文哲 台北市長 陳時中 大巨蛋

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