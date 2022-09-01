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柯媽、柯爸來相挺 高市民眾黨參選人今登記

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
台灣民眾黨黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發（左）、「柯媽」何瑞英（右）今天至高雄陪同黨籍參選人登記。記者林巧璉／攝影
台灣民眾黨黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發（左）、「柯媽」何瑞英（右）今天至高雄陪同黨籍參選人登記。記者林巧璉／攝影

年底九合一選舉白熱化，今民眾黨高雄市議員參選人在秘書長謝立功、黨部主委馮啟彥陪同下完成登記，黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發、「柯媽」何瑞英也到場助陣，呼籲市民支持民眾黨推出的好人選。民眾黨在選委會外造勢時，遭國民黨市議員參選人鄭東元嗆「講快一點！還有很多人在等」。

民眾黨在高雄一共推出6位市議員參選人，包括第四選區（左營、楠梓）莊貽量、第五選區（仁武、大社、鳥松、大樹）陳惠君、第六選區( 旗津、鼓山、鹽埕) 劉家榮、第七選區（三民）李佳玲、第九選區（鳳山）陳妙真、第十一選區(大寮、林園)李建輝（報准參選）等。

謝立功表示，民眾黨的人選都是專業、優質的人士，希望民眾給他們機會進入議會，為民眾監督市政，這個國家需要改變、需要一股新的力量，民眾黨就是大家的希望。

立委張其祿表示，過去的20、30年來，高雄人的選擇只有藍綠、只有黨派，藍的、綠都的都在高雄執政過，但高雄並沒有更好。高雄不應該繼續糾結在藍綠的泥沼裡，如果市議員在議會只是護航不是實質監督，「那我們選出這些議員的意義是什麽？」這次大選，台灣民眾黨最重要的訴求是一個改變的機會，而台灣需要改變，希望高雄市民給我們民眾黨一個機會。

馮啟彥則說，雖民眾黨沒有推出高雄市市長人選，但推出的候選人各個優秀，「這意味我們更能持著中立立場監督市政，呼籲市民朋友11月26號票投正直誠信的民眾黨，希望高雄今年可以成立民眾黨黨團。」

眾人齊喊「民眾新希望、高雄新未來」口號，原本所有參選人要輪番致詞，但遭到鄭東元大聲嗆「快一點啦！每個人都說要等到什麼時候！」民眾黨因此直接讓柯媽說話，柯媽拿起麥克風後，鄭東元仍說，「講快一點」。柯媽客氣地回，「我會說很快」。柯媽表示，希望民眾能支持民眾黨推出的優質候選人，讓他們服務民眾。

民眾黨高雄市議員參選人在秘書長謝立功、黨部主委馮啟彥陪同下完成登記，黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發、「柯媽」何瑞英也到場助陣。記者林巧璉／攝影
民眾黨高雄市議員參選人在秘書長謝立功、黨部主委馮啟彥陪同下完成登記，黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發、「柯媽」何瑞英也到場助陣。記者林巧璉／攝影
國民黨市議員參選人鄭東元（前排右）嗆民眾黨聯合登記造勢致詞太久。記者林巧璉／攝影
國民黨市議員參選人鄭東元（前排右）嗆民眾黨聯合登記造勢致詞太久。記者林巧璉／攝影

2022大選 高雄市選舉 台灣民眾黨

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