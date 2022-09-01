博士論文遭爆抄襲 蔡適應：符合學術規範「論文跑過比對沒問題」

民進黨基隆市長參選人蔡適應的博士論文，今遭人質疑涉嫌抄襲。蔡適應表示，因為他的選情領先，對手才故意用論文攻擊他。當年的論文有跑過論文比對系統，並符合學術規範，學校才同意他畢業。

面對論文爭議，蔡適應今午提出兩點聲明，第一是對手可能覺得他最近選情非常穩定，居於領先的態勢，所以故意用論文的部分來攻擊。這也表示，目前大多數基隆市民支持他。

第二是當年畢業之前，有按照學校的規定，跑過論文比對系統。他的論文經過比對，符合學術規範的，學校才會同意他畢業，所以他的畢業論文是沒問題的。

時代力量台北市士林北投區市議員參選人劉仕傑、內湖南港區市議員參選人陳志明、基隆市安樂區市議員參選人江欣怡，今早揭露委蔡適應博士論文涉嫌違法抄襲，並公布比對結果。

陳志明說，前往國家圖書館將蔡適應未公開上網220頁博士論文，影印比對，發現至少存在三大爭議點。一、論文採用馬賽克式抄襲的方式，抄襲30份文獻，其中有25本沒有列入參考文獻。二、論文結論涉嫌的抄襲比例達33%。三、論文出現逐字抄錄維基百科、中國百度的情形。