羅東鎮長登記 黃適超邀辯論 吳秋齡：選舉語言、不起舞
年底羅東鎮長選舉，國民黨有現任鎮長吳秋齡拚連任，綠營推派黃適超參戰。吳秋齡昨天在縣長林姿妙陪同下率先登記，黃適超今天登記前也有民進黨縣長參選人江聰淵站台力挺，他公開向吳下戰帖邀辯論「鎮公所遷建」議題，吳秋齡回應，「這是選舉語言，不隨之起舞。」
宜蘭縣商業重鎮羅東鎮逾7萬人，是僅次宜蘭市9萬餘人的第二大城鎮。羅東2010年起都是藍營執政，林姿妙任期屆滿後，同黨吳秋齡接棒上任，要力拚下屆鎮長連任，民進黨來勢洶洶，由前副縣長黃適超挑戰大位。
吳秋齡昨天在縣長林姿妙、大批支持者陪同下，到羅東鎮公所完成登記，承諾繼續推動羅東的建設發展，讓羅東繼續改變。綠營黃適超選在今天，縣長參選人江聰淵現身力挺，隨後則有黨內初選對手、前縣議員薛呈懿，以及支持者陪同完成登記。
黃適超今天在羅東鎮公所門口，公開向吳秋齡下戰帖，邀她針對「鎮公所遷建」議題辯論。他表示，施政者貪汙、政策錯誤是最不被選民認同，並提出鎮公所遷建至鄰近機六用地的政見，現址規劃為鎮民廣場、黃金商圈之用，也質疑原地重建，交通塞車是否依舊。
對於黃適超下戰帖邀辯論，吳秋齡回擊「這是選舉語言，不隨之起舞。」並說明鎮公所位在羅東鎮中心點是有其方便性，曾舉辦多場「原地重建」說明會，目前已完成細部計畫，在她當選上任後，明年啟動改建工程，「我都準備好了」，盼鎮公所成為羅東新地標。
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